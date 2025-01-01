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Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином с видом на Исакий
Киноафиша Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином с видом на Исакий

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином с видом на Исакий

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Творческий вечер в F11 Sky Bar

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер «Рисуем вином на холсте», который пройдет в ресторане F11 Sky Bar. Это не просто мастер-класс, а возможность погрузиться в мир искусства с захватывающим видом на исторический центр Петербурга и величественный Исаакиевский собор.

Что вас ждет?

В течение трех часов вы создадите свою собственную картину, даже если никогда не держали кисть в руках. Профессиональный художник будет рядом, чтобы помочь вам в каждом шаге процесса. Ваши эмоции и креативность станут основой для уникального произведения искусства.

Приятные детали

Каждому участнику предоставляется welcome drink, который входит в стоимость билета. Это отличная возможность не только научиться рисовать, но и приятно провести время в компании единомышленников.

Вечер пройдет на 18 этаже ресторана F11 Sky Bar, где вы сможете насладиться не только творчеством, но и великолепным видом на ночной Петербург.

Зачем это нужно?

Это мероприятие прекрасно подходит как для тех, кто хочет попробовать что-то новое, так и для опытных художников, ищущих вдохновение. Не упустите шанс отдохнуть душой и наполниться яркими эмоциями!

Ждем вас на нашем творческом вечере! Регистрируйтесь заранее, чтобы обеспечить себе место в этом увлекательном путешествии в мир искусства.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3500 ₽

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