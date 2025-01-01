Творческий вечер в F11 Sky Bar

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер «Рисуем вином на холсте», который пройдет в ресторане F11 Sky Bar. Это не просто мастер-класс, а возможность погрузиться в мир искусства с захватывающим видом на исторический центр Петербурга и величественный Исаакиевский собор.

Что вас ждет?

В течение трех часов вы создадите свою собственную картину, даже если никогда не держали кисть в руках. Профессиональный художник будет рядом, чтобы помочь вам в каждом шаге процесса. Ваши эмоции и креативность станут основой для уникального произведения искусства.

Приятные детали

Каждому участнику предоставляется welcome drink, который входит в стоимость билета. Это отличная возможность не только научиться рисовать, но и приятно провести время в компании единомышленников.

Вечер пройдет на 18 этаже ресторана F11 Sky Bar, где вы сможете насладиться не только творчеством, но и великолепным видом на ночной Петербург.

Зачем это нужно?

Это мероприятие прекрасно подходит как для тех, кто хочет попробовать что-то новое, так и для опытных художников, ищущих вдохновение. Не упустите шанс отдохнуть душой и наполниться яркими эмоциями!

Ждем вас на нашем творческом вечере! Регистрируйтесь заранее, чтобы обеспечить себе место в этом увлекательном путешествии в мир искусства.