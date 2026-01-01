Рисуем на мастер-классе в ресторане Tillander

Приглашаем вас на арт-вечеринку «Artvibes», где вы сможете создать красивую картину всего за три часа. Этот вечер подходит как для новичков, так и для опытных художников!

Творческий процесс

Каждый участник сможет нарисовать свой уникальный сюжет, используя акриловые краски или даже вино на холсте. Под руководством профессионального художника у вас есть возможность проявить свои творческие способности, даже если вы никогда не держали кисть в руках.

Условия участия

Для участия необходимо внести депозит в размере 400 рублей. Эта сумма входит в стоимость вашего билета. Мы гарантируем, что вы не только получите удовольствие от процесса рисования, но и уйдете с готовым произведением искусства!

Эмоции и атмосфера

Приходите отдохнуть душой и зарядиться яркими эмоциями. В компании единомышленников этот вечер станет незабываемым!