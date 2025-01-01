Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Tillander

Рисуем свою собственную картину в ресторане Tillander: арт-вечеринка Artvibes

Приглашаем вас на уникальную арт-вечеринку в ресторане Tillander, где за три часа вы создадите свою собственную картину, не обладая при этом навыками рисования!

Что вас ждет?

Каждый гость сможет выбрать свой сюжет и реализовать его под руководством профессионального художника. Это отличная возможность погрузиться в мир творчества и получить заряд положительных эмоций.

Формат мероприятия

Вы сможете рисовать акрилом на холсте или даже использовать вино в качестве необычного материала. Не волнуйтесь, если вы никогда не держали кисть в руках — наш опытный мастер поможет вам на каждом этапе.

Условия участия

Для участия требуется депозит в размере 400 рублей с человека, который уже включен в стоимость билета. Это небольшая цена за возможность создать что-то уникальное и красивое!

Проводите время с пользой

Не упустите шанс отдохнуть душой и наполниться яркими эмоциями в компании единомышленников. Арт-вечеринка Artvibes — это не просто рисование, а настоящая арт-терапия!

Записывайтесь на мероприятие и откройте в себе талант художника!