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Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Tillander
Киноафиша Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Tillander

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Tillander

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рисуем свою собственную картину в ресторане Tillander: арт-вечеринка Artvibes

Приглашаем вас на уникальную арт-вечеринку в ресторане Tillander, где за три часа вы создадите свою собственную картину, не обладая при этом навыками рисования!

Что вас ждет?

Каждый гость сможет выбрать свой сюжет и реализовать его под руководством профессионального художника. Это отличная возможность погрузиться в мир творчества и получить заряд положительных эмоций.

Формат мероприятия

Вы сможете рисовать акрилом на холсте или даже использовать вино в качестве необычного материала. Не волнуйтесь, если вы никогда не держали кисть в руках — наш опытный мастер поможет вам на каждом этапе.

Условия участия

Для участия требуется депозит в размере 400 рублей с человека, который уже включен в стоимость билета. Это небольшая цена за возможность создать что-то уникальное и красивое!

Проводите время с пользой

Не упустите шанс отдохнуть душой и наполниться яркими эмоциями в компании единомышленников. Арт-вечеринка Artvibes — это не просто рисование, а настоящая арт-терапия!

Записывайтесь на мероприятие и откройте в себе талант художника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Helen Hotel Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
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19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
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19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
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