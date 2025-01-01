Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Сплетни by Anna Asti

Рисуем в ресторане «Сплетни by Anna Asti»

Приглашаем вас в ресторан «Сплетни by Anna Asti», расположенный в самом сердце Санкт-Петербурга, на уникальный вечер рисования. Здесь вы сможете создать свою собственную картину всего за три часа, даже не имея никакого опыта в живописи!

Профессиональная поддержка

Событие пройдет под чутким руководством опытного художника, который поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые идеи. Каждый участник сможет выбрать свой сюжет и выразить творческий потенциал на холсте.

Все для вашего удобства

Не требуется особых навыков — мы уверены, что творить может каждый! На мероприятии вам будет предложен welcome drink, что сделает вечер еще более комфортным и расслабляющим. Вы сможете выбрать между акрилом и вином для своего художественного выражения.

Зарядитесь эмоциями

Не упустите возможность отдохнуть душой и наполниться яркими эмоциями в компании единомышленников. Это – отличный способ провести время, развивая свои творческие способности и наслаждаясь атмосферой искусства.

Ждем вас на нашем творческом вечере в "Сплетни by Anna Asti"! Присоединяйтесь к нам и создайте свою уникальную картину!