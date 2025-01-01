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Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане «Большая Кухня»
Киноафиша Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане «Большая Кухня»

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане «Большая Кухня»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий вечер в ресторане «Большая кухня»

Приглашаем вас на уникальное событие — рисование в ресторане «Большая кухня», расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга. Это отличная возможность не только насладиться атмосферой искусства, но и создать свою собственную картину всего за три часа!

Что вас ждет?

Каждый гость сможет нарисовать свой сюжет, даже если у вас нет никаких навыков рисования. Профессиональный художник поможет вам на каждом этапе творческого процесса. Вы сможете использовать акрил или вино на холсте — выбор за вами!

Дополнительные приятные моменты

В стоимость билета входит welcome drink, что сделает ваше времяпрепровождение еще более приятным. Это отличная возможность отдохнуть душой, расслабиться и наполниться яркими эмоциями в компании друзей или единомышленников.

Не упустите шанс!

Записывайтесь на мероприятие заранее, чтобы гарантировать себе место на этом увлекательном вечере. Приходите и создавайте вместе с нами — вас ждет незабываемый опыт!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽

В ближайшие дни

Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 350 ₽
VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
25 августа в 12:00 Музей Artdynamics
от 850 ₽
Надежда Бей. Корпоирреальность
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Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Надежда Бей. Корпоирреальность
2 августа в 14:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
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