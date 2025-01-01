Творческий вечер в ресторане «Большая кухня»

Приглашаем вас на уникальное событие — рисование в ресторане «Большая кухня», расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга. Это отличная возможность не только насладиться атмосферой искусства, но и создать свою собственную картину всего за три часа!

Что вас ждет?

Каждый гость сможет нарисовать свой сюжет, даже если у вас нет никаких навыков рисования. Профессиональный художник поможет вам на каждом этапе творческого процесса. Вы сможете использовать акрил или вино на холсте — выбор за вами!

Дополнительные приятные моменты

В стоимость билета входит welcome drink, что сделает ваше времяпрепровождение еще более приятным. Это отличная возможность отдохнуть душой, расслабиться и наполниться яркими эмоциями в компании друзей или единомышленников.

Не упустите шанс!

Записывайтесь на мероприятие заранее, чтобы гарантировать себе место на этом увлекательном вечере. Приходите и создавайте вместе с нами — вас ждет незабываемый опыт!