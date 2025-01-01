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Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Аврору
Киноафиша Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Аврору

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Аврору

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Арт мастер-класс в видовом ресторане Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на уникальное событие – рисование в ресторане «Крыша», который располагается с живописным видом на Аврору и Неву. Это отличная возможность проявить свои творческие способности и создать красивую картину всего за 3 часа!

Идеальный вечер для всех

Наше мероприятие подходит для всех, независимо от уровня навыков в рисовании. Каждый гость сможет создать свой уникальный сюжет, а профессиональный художник окажет помощь и поддержку на протяжении всего процесса. Не упустите шанс попробовать что-то новое!

Что входит в стоимость билета?

  • Welcome drink – вас встретят с бокалом напитка;
  • Все необходимые материалы для рисования;
  • Профессиональные советы от художника;
  • Доступ к живописному виду на Неву.

Творите с удовольствием!

Вы можете выбрать, рисовать ли акрилом или использовать вино на холсте. Это отличная возможность отдохнуть душой, погрузиться в мир искусства и наполниться яркими эмоциями.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер, создавая шедевры вместе с нами! Ждем вас в ресторане «Крыша»!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3800 ₽

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