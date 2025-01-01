Арт мастер-класс в видовом ресторане Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на уникальное событие – рисование в ресторане «Крыша», который располагается с живописным видом на Аврору и Неву. Это отличная возможность проявить свои творческие способности и создать красивую картину всего за 3 часа!

Идеальный вечер для всех

Наше мероприятие подходит для всех, независимо от уровня навыков в рисовании. Каждый гость сможет создать свой уникальный сюжет, а профессиональный художник окажет помощь и поддержку на протяжении всего процесса. Не упустите шанс попробовать что-то новое!

Что входит в стоимость билета?

Welcome drink – вас встретят с бокалом напитка;

Все необходимые материалы для рисования;

Профессиональные советы от художника;

Доступ к живописному виду на Неву.

Творите с удовольствием!

Вы можете выбрать, рисовать ли акрилом или использовать вино на холсте. Это отличная возможность отдохнуть душой, погрузиться в мир искусства и наполниться яркими эмоциями.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер, создавая шедевры вместе с нами! Ждем вас в ресторане «Крыша»!