Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Тиландер

Арт-вечеринка в ресторане Tillander

Исполните свои творческие замыслы на арт-вечеринке в ресторане Tillander в Санкт-Петербурге! Участники смогут создать уникальные картины с объемными лимонами, используя экологичную акриловую краску и холст размером 40×50 см. Не упустите возможность провести вечер в кругу единомышленников и познакомиться с новыми людьми!

Что входит в билет?