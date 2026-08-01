Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Тиландер
Киноафиша Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Тиландер

Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Тиландер

6+
Возраст 6+

О концерте

Арт-вечеринка в ресторане Tillander

Исполните свои творческие замыслы на арт-вечеринке в ресторане Tillander в Санкт-Петербурге! Участники смогут создать уникальные картины с объемными лимонами, используя экологичную акриловую краску и холст размером 40×50 см. Не упустите возможность провести вечер в кругу единомышленников и познакомиться с новыми людьми!

Что входит в билет?

  • Экологичная акриловая краска, которая легко смывается с рук и одежды водой, объемные лимоны.
  • Художественный холст 40×50 см и мольберт.
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц.
  • Золотая и серебряная поталь, золотой акрил.
  • Велком-дринк на человека.
  • Интересные знакомства и общение с другими участниками.
  • Атмосферное пространство для творчества.
  • Пакет для готовой картины.
  • По запросу гостя — одноразовый фартук.

Купить билет на концерт Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Тиландер

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
14 августа пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
21 августа пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
28 августа пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
4 сентября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
11 сентября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
18 сентября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
25 сентября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
2 октября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
9 октября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
16 октября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
23 октября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
30 октября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
6 ноября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽
13 ноября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
20 ноября пятница
19:00
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
от 3800 ₽

В ближайшие дни

Duo Organistae – Duo Organa
12+
Классическая музыка

Duo Organistae – Duo Organa

16 августа в 20:00 Лютеранская церковь Святого Михаила
от 1000 ₽
Жанна Бичевская. Русские песни и романсы
6+
Фолк

Жанна Бичевская. Русские песни и романсы

19 ноября в 19:00 У Финляндского
от 1200 ₽
Alkonost
16+
Рок

Alkonost

21 ноября в 19:00 Factory 3
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше