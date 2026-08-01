Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Тиландер

Арт-вечеринка в ресторане Tillander
Исполните свои творческие замыслы на арт-вечеринке в ресторане Tillander в Санкт-Петербурге! Участники смогут создать уникальные картины с объемными лимонами, используя экологичную акриловую краску и холст размером 40×50 см. Не упустите возможность провести вечер в кругу единомышленников и познакомиться с новыми людьми!
Что входит в билет?
- Экологичная акриловая краска, которая легко смывается с рук и одежды водой, объемные лимоны.
- Художественный холст 40×50 см и мольберт.
- Консультация и инструктаж от профессиональных художниц.
- Золотая и серебряная поталь, золотой акрил.
- Велком-дринк на человека.
- Интересные знакомства и общение с другими участниками.
- Атмосферное пространство для творчества.
- Пакет для готовой картины.
- По запросу гостя — одноразовый фартук.