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Арт-вечер в мастерской: интерьерная картина с золотом
Киноафиша Арт-вечер в мастерской: интерьерная картина с золотом

Арт-вечер в мастерской: интерьерная картина с золотом

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Создаем свою уникальную картину в Арт-студии Кати Звездиной

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете научиться создавать текстурные картины под руководством опытного художника. Не упустите возможность провести вечер в творческой атмосфере, общаясь и наслаждаясь вином.

Что вас ждет?

  • Работа с золотыми и серебряными баллончиками
  • Использование текстурной пасты
  • Полная свобода творчества

В программу включены вино, чай, сладости и закуски, что делает наше мероприятие особенно приятным. Вы сможете забрать свою картину в тот же день в специальном пакете.

Идеальное время для творчества

Это событие отлично подходит для различных случаев: будь то праздник, девичник или романтическое свидание для двоих. Вы также можете забронировать мероприятие только для своей компании.

Где и когда?

Мастерская проходит в творческом кластере Вавилов Лофт, на 2 этаже, в помещении 2201. 

Не упустите шанс провести время с пользой и создать что-то уникальное своими руками!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽

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