Создаем свою уникальную картину в Арт-студии Кати Звездиной

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете научиться создавать текстурные картины под руководством опытного художника. Не упустите возможность провести вечер в творческой атмосфере, общаясь и наслаждаясь вином.

Что вас ждет?

Работа с золотыми и серебряными баллончиками

Использование текстурной пасты

Полная свобода творчества

В программу включены вино, чай, сладости и закуски, что делает наше мероприятие особенно приятным. Вы сможете забрать свою картину в тот же день в специальном пакете.

Идеальное время для творчества

Это событие отлично подходит для различных случаев: будь то праздник, девичник или романтическое свидание для двоих. Вы также можете забронировать мероприятие только для своей компании.

Где и когда?

Мастерская проходит в творческом кластере Вавилов Лофт, на 2 этаже, в помещении 2201.

Не упустите шанс провести время с пользой и создать что-то уникальное своими руками!