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Киноафиша Арт-вечер со свечами и игристым с видом на Театр им. Андрея Миронова

Арт-вечер со свечами и игристым с видом на Театр им. Андрея Миронова

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Арт-вечер в центре Петроградки

Готовьтесь к невероятному вечеру, наполненному творчеством и отдыхом! В атмосферном пространстве нашего арт-вечера каждый сможет создать свою уникальную картину и насладиться приятной компанией.

Уютная обстановка для творчества

Рисование при свечах добавит особой душевности и создаст уютную атмосферу, способствующую раскрытию воображения. Вы сможете выбрать сюжет для своей картины из нашей изящной коллекции, что позволит каждому найти вдохновение.

Поддержка опытных художников

Если вы никогда не держали кисть в руках, не переживайте! Опытные художники из команды Painty помогут вам на каждом этапе создания произведения. Все они имеют дипломы известных художественных академий и активно участвуют в выставках, что гарантирует высокий уровень обучения.

Музыка и атмосфера

Расслабляющая музыка на фоне поможет вам снять стресс и настроиться на творческий лад. Живые цветы добавят ярких красок в ваши фотографии, сделанные в ходе арт-вечера.

Новые знакомства и обсуждение искусства

В программе вечера вас ждут не только занятия творчеством, но и интересные разговоры об искусстве, а также возможность завести новые знакомства. Участие в этом арт-вечере станет отличным способом не только отдохнуть в конце недели, но и попробовать себя в живописи под руководством профессионалов.

Не упустите шанс провести вечер в компании единомышленников и окунуться в мир искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Kokon Space Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Kokon Space Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38
18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Kokon Space Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Kokon Space Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Kokon Space Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Kokon Space Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Kokon Space Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38
18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Kokon Space Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Kokon Space Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Kokon Space Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38
19:30 от 4500 ₽

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17 февраля 2025 07:00
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