Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty

Вечер на террасе: Рисуем легко и с удовольствием

Приглашаем вас на уникальное событие — «Вечер на террасе», где живопись становится поводом для встречи и наслаждения. Это не просто мастер-класс, а возможность погрузиться в атмосферу творчества, наслаждаясь прекрасным видом на Петербург и бокалом вина.

Создайте свой шедевр

На нашем вечере опытные преподаватели будут рядом, чтобы поддержать и направить вас. Они помогут вам раскрыть ваш творческий потенциал, но при этом не будут мешать наслаждаться процессом. Вы можете рисовать всерьёз или просто ловить удовольствие от самого процесса — каждый найдет своё!

Атмосфера творчества

Это мероприятие создано для тех, кто хочет не только научиться рисовать, но и пообщаться в неформальной обстановке. Можно говорить и обсуждать идеи, делиться впечатлениями или просто наслаждаться тишиной и процессом создания искусства.

Город в качестве фона

Петербург, с его уникальной архитектурой и атмосферой, станет идеальным фоном для вашего творчества. Вдохновляйтесь красотой города, пока ваш бокал наполняется, а холст ждет вашего вдохновения.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер, полный творчества, общения и удовольствия. Ждём вас на «Вечере на террасе»!