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Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty
Киноафиша Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty

Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечер на террасе: Рисуем легко и с удовольствием

Приглашаем вас на уникальное событие — «Вечер на террасе», где живопись становится поводом для встречи и наслаждения. Это не просто мастер-класс, а возможность погрузиться в атмосферу творчества, наслаждаясь прекрасным видом на Петербург и бокалом вина.

Создайте свой шедевр

На нашем вечере опытные преподаватели будут рядом, чтобы поддержать и направить вас. Они помогут вам раскрыть ваш творческий потенциал, но при этом не будут мешать наслаждаться процессом. Вы можете рисовать всерьёз или просто ловить удовольствие от самого процесса — каждый найдет своё!

Атмосфера творчества

Это мероприятие создано для тех, кто хочет не только научиться рисовать, но и пообщаться в неформальной обстановке. Можно говорить и обсуждать идеи, делиться впечатлениями или просто наслаждаться тишиной и процессом создания искусства.

Город в качестве фона

Петербург, с его уникальной архитектурой и атмосферой, станет идеальным фоном для вашего творчества. Вдохновляйтесь красотой города, пока ваш бокал наполняется, а холст ждет вашего вдохновения.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер, полный творчества, общения и удовольствия. Ждём вас на «Вечере на террасе»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Red Stars Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, 30, отель Red Stars
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Red Stars Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, 30, отель Red Stars
18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Red Stars Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, 30, отель Red Stars
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Red Stars Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, 30, отель Red Stars
18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Red Stars Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, 30, отель Red Stars
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Red Stars Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, 30, отель Red Stars
18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Red Stars Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, 30, отель Red Stars
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Red Stars Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, 30, отель Red Stars
18:00 от 4500 ₽

Фотографии

Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty

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