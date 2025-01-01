Меню
Арт-терапия. Занятие «Внутренний ландшафт»
Экологическая арт-терапия на выставке «Дальний лес»

Занятие, посвященное экологической арт-терапии, проходит в рамках выставки Егора Плотникова. Это уникальное событие позволит исследовать отношение человека к себе, окружающим и экосистеме. Главной целью арт-терапии является укрепление стрессоустойчивости участников.

Данная выставка предлагает погружение в художественно воссозданную природную среду. Участники получат возможность заняться жестовым рисованием на больших листах бумаги. Каждый сможет визуализировать свой внутренний природный ландшафт с помощью художественных материалов.

Возрастное ограничение для участия — 14+. Стоимость занятия включает все материалы, а также доступ к текущим выставкам.

Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и природы, исследуя глубинные связи между человеком и окружающим миром!

