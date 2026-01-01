Творим вместе: арт-терапия в Санкт-Петербурге

Вы хотите открыть для себя комедию дель арте и погрузиться в мир масок и характеров героев? Запишитесь на арт-терапевтическое занятие, где вы сможете не только обсудить интересные черты персонажей комедии дель арте, но и создать свои собственные маски. Это направление стало важнейшим в итальянском сценическом искусстве XVI века, где актеры проводили всю жизнь в одной роли, порой настолько растворяясь в образе, что забывали о собственном имени.

Креативный процесс

На занятии вы узнаете о ключевых характерах и масках, которые стали символами этой удивительной традиции. Не упустите возможность не только поговорить о теории, но и реализовать свои идеи на практике — все необходимые материалы будут предоставлены в рамках стоимости билета.

Для кого это мероприятие

Занятие ориентировано на зрителей возрастом от 14 лет. Приходите вместе с друзьями и погружайтесь в творчество, создавая уникальные маски!