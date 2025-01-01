Арт-терапия в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

Приглашаем вас на арт-терапевтическое занятие в рамках выставки Семена Гуляко «Фактура музыки». Это уникальная возможность погрузиться в мир цвета и его символического значения через призму искусства.

Ваш шанс стать художником

Во время занятия вы сможете попробовать себя в роли художника-абстракциониста. Это будет увлекательное исследование цветовых предпочтений, где вы сможете составить свою индивидуальную цветовую карту. Откройте для себя, как цвет влияет на наше восприятие и настроение!

Подробности

Возрастное ограничение: 14+. В стоимость занятия входят все необходимые материалы, а также доступ к текущим выставкам музея.

Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и самовыражения!