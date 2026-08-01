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Арт-терапевтическое занятие «Цветок»
Киноафиша Арт-терапевтическое занятие «Цветок»

Арт-терапевтическое занятие «Цветок»

16+
Возраст 16+

О выставке

Арт-терапевтическое занятие для девушек в Челябинске

Приглашаем вас на уникальное арт-терапевтическое занятие, направленное на исследование женственности и внутреннего мира. Это встреча предназначена исключительно для девушек и предлагает возможность провести время в творческой атмосфере.

Что вас ждет на занятии?

  • Знакомство: В начале мы познакомимся друг с другом, создавая безопасное пространство для открытых размышлений.
  • Медитация: Мы погрузимся в приятную медитацию, чтобы лучше почувствовать свой внутренний мир.
  • Творческий процесс: Каждая участница нарисует свой уникальный цветок, что станет важным этапом самовыражения.
  • Размышления: Обсудим символику выбранного цветка и цветов, а также поговорим о том, как эти открытия могут быть применены в повседневной жизни.

Это занятие — прекрасная возможность не только расслабиться, но и заглянуть внутрь себя, открыть новые грани своей личности. Присоединяйтесь к нашей встрече и дайте волю своему творческому потенциалу!

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В других городах
Август
23 августа воскресенье
15:00
Арт-пространство «Любапетя» Челябинск, Свободы, 2, корп. 5
от 1000 ₽

Фотографии

Арт-терапевтическое занятие «Цветок» Арт-терапевтическое занятие «Цветок» Арт-терапевтическое занятие «Цветок»
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