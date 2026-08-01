Арт-терапия в Москве
Иногда женственность в нас проявляется не как уверенность, а как вопрос. Для некоторых она связана с нежностью, для других — с силой, тревогой, одиночеством и даже материнством. Эта встреча в пространстве Linda de la. Арт-центр станет местом для поиска и исследования внутренних образов женского.
Что вас ожидает
На арт-встрече мы будем работать с:
- репродукциями картин и метафорическими картами;
- образами, цветами, коллажем и символами;
- собственными реакциями на женские образы в искусстве.
Это не будет попыткой создать «правильную женственность». Мы сосредоточимся на том образе, который действительно живет внутри каждого из нас. В рамках встречи мы:
- исследуем женские образы в искусстве;
- работаем с метафорическими картами «Ты во мне»;
- наблюдаем внутренний диалог мужского и женского;
- создаем собственный образ женственности через рисунок, коллаж и символ;
- ищем не идеал, а подлинность переживания.
Что взять с собой
Участники смогут унести с собой:
- арт-работу и ясное ощущение себя;
- встречу с частями своей женственности, которые раньше оставались без формы;
- новый взгляд на собственную силу, уязвимость и внутренние противоречия.
Навыки рисования не являются обязательными. Главное — это готовность смотреть, чувствовать и немного думать о себе.
Проводящие встречу
Встречу ведут:
- Наталья Козлова — психолог, арт-терапевт, член ЕАРПП и АСОАЛАА, кандидат ОПП/EFPP;
- Алиса Борисова — психолог, арт-терапевт, член Ассоциации арт-терапевтов, Московское отделение при Центре искусств Игоря Бурганова.
Информация о встрече
📍 Пространство Linda de la. Арт-центр
📅 Каждый вторник с 19:00 до 21:00
⏰ Продолжительность: 2–2,5 часа
👥 Небольшая группа до 8 человек