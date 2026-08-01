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Арт-терапевтические встречи
Билеты от 3000₽
Киноафиша Арт-терапевтические встречи

Арт-терапевтические встречи

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О выставке

Арт-терапия в Москве

Иногда женственность в нас проявляется не как уверенность, а как вопрос. Для некоторых она связана с нежностью, для других — с силой, тревогой, одиночеством и даже материнством. Эта встреча в пространстве Linda de la. Арт-центр станет местом для поиска и исследования внутренних образов женского.

Что вас ожидает

На арт-встрече мы будем работать с:

  • репродукциями картин и метафорическими картами;
  • образами, цветами, коллажем и символами;
  • собственными реакциями на женские образы в искусстве.

Это не будет попыткой создать «правильную женственность». Мы сосредоточимся на том образе, который действительно живет внутри каждого из нас. В рамках встречи мы:

  • исследуем женские образы в искусстве;
  • работаем с метафорическими картами «Ты во мне»;
  • наблюдаем внутренний диалог мужского и женского;
  • создаем собственный образ женственности через рисунок, коллаж и символ;
  • ищем не идеал, а подлинность переживания.

Что взять с собой

Участники смогут унести с собой:

  • арт-работу и ясное ощущение себя;
  • встречу с частями своей женственности, которые раньше оставались без формы;
  • новый взгляд на собственную силу, уязвимость и внутренние противоречия.

Навыки рисования не являются обязательными. Главное — это готовность смотреть, чувствовать и немного думать о себе.

Проводящие встречу

Встречу ведут:

  • Наталья Козлова — психолог, арт-терапевт, член ЕАРПП и АСОАЛАА, кандидат ОПП/EFPP;
  • Алиса Борисова — психолог, арт-терапевт, член Ассоциации арт-терапевтов, Московское отделение при Центре искусств Игоря Бурганова.

Информация о встрече

📍 Пространство Linda de la. Арт-центр

📅 Каждый вторник с 19:00 до 21:00

⏰ Продолжительность: 2–2,5 часа

👥 Небольшая группа до 8 человек

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Август
Сентябрь
Октябрь
18 августа вторник
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽
25 августа вторник
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽
1 сентября вторник
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽
8 сентября вторник
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽
15 сентября вторник
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽
22 сентября вторник
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽
29 сентября вторник
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽
6 октября вторник
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽
13 октября вторник
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽
20 октября вторник
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽

В ближайшие дни

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