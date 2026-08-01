Арт-терапия в Москве

Иногда женственность в нас проявляется не как уверенность, а как вопрос. Для некоторых она связана с нежностью, для других — с силой, тревогой, одиночеством и даже материнством. Эта встреча в пространстве Linda de la. Арт-центр станет местом для поиска и исследования внутренних образов женского.

Что вас ожидает

На арт-встрече мы будем работать с:

репродукциями картин и метафорическими картами;

образами, цветами, коллажем и символами;

собственными реакциями на женские образы в искусстве.

Это не будет попыткой создать «правильную женственность». Мы сосредоточимся на том образе, который действительно живет внутри каждого из нас. В рамках встречи мы:

исследуем женские образы в искусстве;

работаем с метафорическими картами «Ты во мне»;

наблюдаем внутренний диалог мужского и женского;

создаем собственный образ женственности через рисунок, коллаж и символ;

ищем не идеал, а подлинность переживания.

Что взять с собой

Участники смогут унести с собой:

арт-работу и ясное ощущение себя;

встречу с частями своей женственности, которые раньше оставались без формы;

новый взгляд на собственную силу, уязвимость и внутренние противоречия.

Навыки рисования не являются обязательными. Главное — это готовность смотреть, чувствовать и немного думать о себе.

Проводящие встречу

Встречу ведут:

Наталья Козлова — психолог, арт-терапевт, член ЕАРПП и АСОАЛАА, кандидат ОПП/EFPP;

Алиса Борисова — психолог, арт-терапевт, член Ассоциации арт-терапевтов, Московское отделение при Центре искусств Игоря Бурганова.

Информация о встрече

📍 Пространство Linda de la. Арт-центр

📅 Каждый вторник с 19:00 до 21:00

⏰ Продолжительность: 2–2,5 часа

👥 Небольшая группа до 8 человек