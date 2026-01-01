Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-свидание
Киноафиша Арт-свидание

Арт-свидание

16+
Возраст 16+

О выставке

Арт-свидание: создайте уникальную картину вместе

Арт-свидание — это идеальный способ провести время с любимым человеком, сочетая творчество и романтику. На протяжении двух часов вы сможете создать эксклюзивную картину, выбрав любую из техник: флюид, текстурная живопись, акрил, масло и многие другие. Все материалы предоставляются в нашей студии, что обеспечивает вам полный комфорт во время работы.

Чтобы создать атмосферу уединения и вдохновения, мы предлагаем свечи, душистый чай и десерты от наших партнеров. Всё это входит в стоимость свидания, что позволяет сосредоточиться на процессе творчества и друг друге.

Что вас ждет на арт-свидании?

Вы получите возможность не только насладиться творчеством, но и провести время в спокойной обстановке. Наша студия оборудована всем необходимым для комфортного занятия искусством, а наши сотрудники помогут вам в процессе создания картины.

Зачем стоит выбрать арт-свидание?

Это мероприятие — отличный способ раскрыть свои таланты, а также узнать о творческих способностях вашего партнёра. Более того, совместное творчество укрепляет отношения и создает незабываемые воспоминания. Вы сможете взять свою картину с собой и оставить её на память о проведённом времени.

Приходите на арт-свидание и открывайте новые грани своих чувств и творчества!

Купить билет на выставка Арт-свидание

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
Май
11 марта среда
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
12 марта четверг
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
13 марта пятница
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
14 марта суббота
12:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
15 марта воскресенье
12:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16 марта понедельник
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
17 марта вторник
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
18 марта среда
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19 марта четверг
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
20 марта пятница
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
21 марта суббота
12:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
22 марта воскресенье
12:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
23 марта понедельник
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
24 марта вторник
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
25 марта среда
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
26 марта четверг
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
27 марта пятница
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
28 марта суббота
12:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
29 марта воскресенье
12:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
30 марта понедельник
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
31 марта вторник
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
1 апреля среда
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
2 апреля четверг
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
3 апреля пятница
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
4 апреля суббота
12:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
5 апреля воскресенье
12:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
6 апреля понедельник
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
7 апреля вторник
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
8 апреля среда
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
9 апреля четверг
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
10 апреля пятница
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
11 апреля суббота
12:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
12 апреля воскресенье
12:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
13 апреля понедельник
16:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
14 апреля вторник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
15 апреля среда
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16 апреля четверг
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
17 апреля пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
18 апреля суббота
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
20 апреля понедельник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
21 апреля вторник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
22 апреля среда
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
23 апреля четверг
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
24 апреля пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
25 апреля суббота
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
27 апреля понедельник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
28 апреля вторник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
29 апреля среда
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
30 апреля четверг
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
1 мая пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
2 мая суббота
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
3 мая воскресенье
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
4 мая понедельник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
5 мая вторник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
6 мая среда
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
7 мая четверг
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
8 мая пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
9 мая суббота
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
10 мая воскресенье
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
11 мая понедельник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
12 мая вторник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
13 мая среда
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
14 мая четверг
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
15 мая пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
16 мая суббота
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
17 мая воскресенье
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
18 мая понедельник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
19 мая вторник
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
20 мая среда
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽

В ближайшие дни

Ювелирное свидание
16+
Мастер-класс
Ювелирное свидание
4 апреля в 19:00 Дом художника
от 7000 ₽
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
0+
Интерактивный
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
11 марта в 15:00 Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»
от 840 ₽
Заколдованное закулисье
6+
Экскурсия
Заколдованное закулисье
23 мая в 11:00 Красноярский музыкальный театр
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше