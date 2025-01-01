Творческая мастерская на Васильевском острове

Приглашаем вас окунуться в мир живописи и творчества на увлекательной мастер-классе, который пройдет в атмосфере вдохновения на Васильевском острове. Вы сможете создать свои собственные шедевры под руководством профессионального художника!

Что вас ждет?

На мастер-классе вы научитесь создавать две картины размером 40x50 см каждая или одну общую картину размером 60x60 см. Это отличный шанс попробовать себя в живописи, даже если у вас нет опыта!

Уютная атмосфера и угощения

Гостям будет предложен велкам-дринк, чай и сладости, что сделает ваше времяпрепровождение еще более приятным. Вы сможете насладиться творческим процессом в комфортной и дружелюбной обстановке.

Не упустите возможность раскрыть свои творческие способности и провести время в компании единомышленников!