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Арт-свидание в творческой мастерской
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Арт-свидание в творческой мастерской

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Творческая мастерская на Васильевском острове

Приглашаем вас окунуться в мир живописи и творчества на увлекательной мастер-классе, который пройдет в атмосфере вдохновения на Васильевском острове. Вы сможете создать свои собственные шедевры под руководством профессионального художника!

Что вас ждет?

На мастер-классе вы научитесь создавать две картины размером 40x50 см каждая или одну общую картину размером 60x60 см. Это отличный шанс попробовать себя в живописи, даже если у вас нет опыта!

Уютная атмосфера и угощения

Гостям будет предложен велкам-дринк, чай и сладости, что сделает ваше времяпрепровождение еще более приятным. Вы сможете насладиться творческим процессом в комфортной и дружелюбной обстановке.

Не упустите возможность раскрыть свои творческие способности и провести время в компании единомышленников!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 12000 ₽

В ближайшие дни

МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
16 сентября в 20:00 Музей «Арт и факты»
от 590 ₽
Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко
0+
Живопись Графика Скульптура
Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко
20 августа в 12:00 Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Билеты
12+
Интерактивный Мастер-класс
Хочу подарить сертификат "Я танцую по стране"
29 августа в 19:00 Севкабель Порт
от 3300 ₽
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