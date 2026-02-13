Арт-свидание в Санкт-Петербурге

Создайте свой шедевр в уютной мастерской на Васильевском острове! Здесь вы сможете наглядно ощутить радость творчества, работая над собственными картинами под руководством профессионального художника.

Участники встречи смогут создать две картины размером 40х50 см каждая или одну общую размером 60х60 см. Это отличная возможность научиться новому и провести время в компании близкого человека, погружаясь в творческий процесс.

На мероприятии вас ждёт приятный велкам-дринк, а также чай и сладости для поднятия настроения. Это поможет создать дружескую атмосферу, способствующую вдохновению и самовыражению.

За дополнительной информацией можно обратиться к организатору в Telegram: @kate_zvezdina.