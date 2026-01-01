Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-свидание с неоном. Искусство неоновых вывесок
Киноафиша Арт-свидание с неоном. Искусство неоновых вывесок

Арт-свидание с неоном. Искусство неоновых вывесок

16+
Возраст 16+

О выставке

Создайте свой уникальный неоновый символ арт-свидании

Арт-свидание с неоном — это идеальный вечер для тех, кто хочет укрепить свои чувства и создать что-то особенное вместе. Во время мастер-класса вы сможете поработать над созданием своей светящейся вывески, которая станет символом вашей любви и будет радовать глаз в домашних условиях.

За 1,5 часа под руководством опытного мастера вы создадите уникальную неоновую вывеску, основанную на вашем собственном эскизе. Этот творческий процесс не только раскроет ваши художественные способности, но и углубит эмоциональную связь между вами.

Для создания уютной атмосферы вам предложат вкусный напиток и десерт. Это добавит вечеру особого шарма и поможет максимально сосредоточиться на искусстве и друг на друге.

Не упустите шанс насладиться этим необычным опытом и внушить жизнь в свои эмоциональные символы!

Купить билет на выставка Арт-свидание с неоном. Искусство неоновых вывесок

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
13 марта пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
14 марта суббота
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
15 марта воскресенье
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
20 марта пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
21 марта суббота
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
27 марта пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
28 марта суббота
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
29 марта воскресенье
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
3 апреля пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
4 апреля суббота
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
10 апреля пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
11 апреля суббота
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 7000 ₽

В ближайшие дни

Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
0+
Интерактивный
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
21 марта в 18:00 Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»
от 840 ₽
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
0+
Интерактивный
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
28 марта в 18:00 Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»
от 840 ₽
Арт-свидание
16+
Мастер-класс
Арт-свидание
14 мая в 19:00 Дом художника
от 7000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше