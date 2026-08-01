Арт-свидание в Санкт-Петербурге: создайте вместе интерьерную картину

Арт-пространство «Всмоле» приглашает вас на уникальный творческий вечер, в ходе которого вы создадите интерьерную картину с изображением вашего автомобиля мечты. Это не просто мастер-класс — это атмосферный вечер, наполненный музыкой, творчеством и совместными эмоциями.

Что вас ждёт?

Вы сможете создать интерьерную картину размером 40×60 см с эффектом глубины и глянцевой «стеклянной» поверхности. В процессе работы предложат на выбор пять популярных моделей автомобилей. Кроме того, вы можете принести свою модель машинки, и мастера помогут вам сделать совершенно уникальную работу.

В качестве бонуса вы получите эксклюзивную подставку под телефон из эпоксидной смолы.

Что входит в программу?

Арт-борд размером 40×60 см

Материалы: акрил и эпоксидная смола

Работа в двух техниках

Помощь мастера на каждом этапе

Атмосферная студия в центре Петербурга

Готовая работа премиального качества

Кому подойдёт это мероприятие?

Этот мастер-класс подходит даже тем, кто никогда не рисовал. Создайте красивую совместную работу и незабываемые воспоминания.

Категории билетов

Арт-свидание — 8500 ₽

1 общая картина на двоих. Идеально для тех, кто хочет провести творческий вечер вместе и создать одну картину.

— 8500 ₽ 1 общая картина на двоих. Идеально для тех, кто хочет провести творческий вечер вместе и создать одну картину. Арт-свидание XL — 13000 ₽

Вы создаете два изделия: картину с автомобилем и второе изделие на выбор (часы, зеркало, поднос или любой другой формат). Подходит, если каждый хочет оставить себе свою работу.

Дополнительные возможности

Можно оформить подарочный сертификат.

Все материалы уже включены в стоимость.

Количество мест ограничено.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли уметь рисовать? Ответ: Нет, мастер помогает на всех этапах, поэтому формат подходит даже новичкам.

Можно ли выбрать свою машину? Ответ: Да, вы можете выбрать одну из предложенных моделей или принести свою машинку и получить подставку для телефона в подарок.

Когда будет готова работа? Ответ: Изделию нужно время на полимеризацию смолы. О готовности мы сообщим отдельно.

Можно ли прийти одному? Ответ: Да, формат подходит и для индивидуального участия.