Арт-пространство «Всмоле» приглашает вас на уникальный творческий вечер, в ходе которого вы создадите интерьерную картину с изображением вашего автомобиля мечты. Это не просто мастер-класс — это атмосферный вечер, наполненный музыкой, творчеством и совместными эмоциями.
Вы сможете создать интерьерную картину размером 40×60 см с эффектом глубины и глянцевой «стеклянной» поверхности. В процессе работы предложат на выбор пять популярных моделей автомобилей. Кроме того, вы можете принести свою модель машинки, и мастера помогут вам сделать совершенно уникальную работу.
В качестве бонуса вы получите эксклюзивную подставку под телефон из эпоксидной смолы.
Этот мастер-класс подходит даже тем, кто никогда не рисовал. Создайте красивую совместную работу и незабываемые воспоминания.
Нужно ли уметь рисовать? Ответ: Нет, мастер помогает на всех этапах, поэтому формат подходит даже новичкам.
Можно ли выбрать свою машину? Ответ: Да, вы можете выбрать одну из предложенных моделей или принести свою машинку и получить подставку для телефона в подарок.
Когда будет готова работа? Ответ: Изделию нужно время на полимеризацию смолы. О готовности мы сообщим отдельно.
Можно ли прийти одному? Ответ: Да, формат подходит и для индивидуального участия.