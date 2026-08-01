Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-свидание: картина с машиной мечты (акрил + смола)
Киноафиша Арт-свидание: картина с машиной мечты (акрил + смола)

Арт-свидание: картина с машиной мечты (акрил + смола)

18+
Возраст 18+

О выставке

Арт-свидание в Санкт-Петербурге: создайте вместе интерьерную картину

Арт-пространство «Всмоле» приглашает вас на уникальный творческий вечер, в ходе которого вы создадите интерьерную картину с изображением вашего автомобиля мечты. Это не просто мастер-класс — это атмосферный вечер, наполненный музыкой, творчеством и совместными эмоциями.

Что вас ждёт?

Вы сможете создать интерьерную картину размером 40×60 см с эффектом глубины и глянцевой «стеклянной» поверхности. В процессе работы предложат на выбор пять популярных моделей автомобилей. Кроме того, вы можете принести свою модель машинки, и мастера помогут вам сделать совершенно уникальную работу.

В качестве бонуса вы получите эксклюзивную подставку под телефон из эпоксидной смолы.

Что входит в программу?

  • Арт-борд размером 40×60 см
  • Материалы: акрил и эпоксидная смола
  • Работа в двух техниках
  • Помощь мастера на каждом этапе
  • Атмосферная студия в центре Петербурга
  • Готовая работа премиального качества

Кому подойдёт это мероприятие?

Этот мастер-класс подходит даже тем, кто никогда не рисовал. Создайте красивую совместную работу и незабываемые воспоминания.

Категории билетов

  • Арт-свидание — 8500 ₽
    1 общая картина на двоих. Идеально для тех, кто хочет провести творческий вечер вместе и создать одну картину.
  • Арт-свидание XL — 13000 ₽
    Вы создаете два изделия: картину с автомобилем и второе изделие на выбор (часы, зеркало, поднос или любой другой формат). Подходит, если каждый хочет оставить себе свою работу.

Дополнительные возможности

  • Можно оформить подарочный сертификат.
  • Все материалы уже включены в стоимость.
  • Количество мест ограничено.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли уметь рисовать? Ответ: Нет, мастер помогает на всех этапах, поэтому формат подходит даже новичкам.

Можно ли выбрать свою машину? Ответ: Да, вы можете выбрать одну из предложенных моделей или принести свою машинку и получить подставку для телефона в подарок.

Когда будет готова работа? Ответ: Изделию нужно время на полимеризацию смолы. О готовности мы сообщим отдельно.

Можно ли прийти одному? Ответ: Да, формат подходит и для индивидуального участия.

Купить билет на выставка Арт-свидание: картина с машиной мечты (акрил + смола)

Помощь с билетами
В других городах
Август
12 августа среда
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
13 августа четверг
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
14 августа пятница
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
15 августа суббота
16:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
18:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
16 августа воскресенье
16:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
18:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
17 августа понедельник
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
18 августа вторник
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
19 августа среда
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
20 августа четверг
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
21 августа пятница
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
22 августа суббота
19:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
23 августа воскресенье
16:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
18:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
24 августа понедельник
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
25 августа вторник
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
26 августа среда
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
27 августа четверг
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
28 августа пятница
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
29 августа суббота
16:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
18:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
30 августа воскресенье
16:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽
18:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
31 августа понедельник
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 8500 ₽

В ближайшие дни

Красота как ритм: женские скульптурные изображения в коллекции традиционного африканского искусства Государственного Эрмитажа
0+
Скульптура Классическое искусство

Красота как ритм: женские скульптурные изображения в коллекции традиционного африканского искусства Государственного Эрмитажа

12 августа в 09:00 Главный штаб
Билеты
Лекция. Banksy: главный преступник в мире искусства
16+
Лекция

Лекция. Banksy: главный преступник в мире искусства

13 августа в 19:00 Планетарий 1
от 450 ₽
По Петербургу с Пушкиным: из гостиной в город
12+
Литература Экскурсия

По Петербургу с Пушкиным: из гостиной в город

17 октября в 19:00 Дом Кочневой
от 800 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше