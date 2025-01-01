Меню
Арт-школа МИСП | Лекция «Что есть что в европейской живописи XIX века»
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лекция о европейской живописи XIX века 

Когда мы говорим о XIX веке в Европе, мы имеем в виду целую эпоху бурного развития искусства. Этот период стал настоящей феерией стилей, охватывающей множество направлений и идей. Классическая гармония уступила место страстному романтизму, а затем и реалистичному осмыслению окружающей действительности.

Погружение в мир живописи

Приглашаем вас на захватывающее путешествие в мир европейской живописи XIX века. Во время лекции вы сможете глубже понять разнообразие и динамику этого уникального столетия. Мы рассмотрим ключевые художественные направления, такие как классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и ар-нуво.

Художественные стили и их взаимодействие

Мы не просто перечислим стили, а подробно покажем, как они сменяли друг друга, как находили отражение в социальных, политических и культурных изменениях своего времени. Вы узнаете о революционном переломе в искусстве, который произошел именно в XIX веке.

Присоединяйтесь к лекции и откройте для себя новые горизонты в понимании европейской живописи!

Сентябрь
19 сентября пятница
17:30
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
от 400 ₽

