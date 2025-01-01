Творческая пятница в студии Кати Звездиной

Атмосферная студия Кати Звездиной приглашает всех желающих на увлекательную творческую пятницу! Здесь вам предложат удивительные мастер-классы, которые станут настоящим праздником для души и воображения.

Выбор мастер-классов

Интерьерная картина акрилом

Рисование вином на бумаге

Картина-аффирмация с метафорическими картами

На всех участников ждёт тёплая атмосфера, творческая свобода и возможность запечатлеть незабываемые моменты на красивых фото. Все гости получат бокал вина, сладости и закуски, которые включены в стоимость мероприятия.

Атмосфера вечера

Под приятное музыкальное сопровождение с пластинок, освещённое мягким светом свечей, вы сможете создать что-то уникальное и неповторимое. Приходите с друзьями, чтобы провести вечер пятницы в ламповой компании!

Информация для участников

Длительность мероприятия составляет 2-3 часа, а готовую картину вы сможете забрать с собой уже в тот же день — упакованную и готовую радовать глаз. Это идеальный вариант для арт-вечеринок, свиданий или празднования дня рождения.

Количество мест ограничено — всего 6. Мастер-класс можно оплатить на месте. Чтобы обеспечить себе место, пожалуйста, напишите организатору в ТГ, особенно если вы покупаете один билет. Это поможет избежать переносов или отмены мероприятия в случае, если ваш билет будет единственным.

Где найти студию

Студия находится на 2 этаже творческого кластера Вавилов Лофт, помещение 2201.

Не упустите возможность погрузиться в мир творчества и вдохновения! Ваш вечер станет незабываемым!