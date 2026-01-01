Спектакль Арт-проект «Великие. Салтыков-Щедрин»

Ночь театрального искусства в театре «Глобус»

Театр «Глобус» приглашает зрителей на Всероссийскую акцию «Ночь театрального искусства», приуроченную к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это событие впервые проходит в нашей стране и обещает стать настоящим праздником театрального искусства.

Арт-проект «Великие»

Центром программы станет арт-проект «Великие», посвященный 200-летию со дня рождения русского сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Его творчество занимает особое место в нашей литературе. Сатирические сказки, написанные в XIX веке, сохраняют свою актуальность и сегодня.

Зрителей ждет масштабное театральное действо, которое развернется в фойе театра и на большой сцене. В основу спектакля легли произведения из сборника «Сказки для детей изрядного возраста». Они помогут участникам прикоснуться к биографии и творчеству классика, открывая новые страницы его пронзительного мира сатиры.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя!