Летняя серия мастер-классов «Арт-практика»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете создать абстрактные композиции из цветов и трав. Мы будем использовать различные техники аппликации, которые подойдут даже тем, кто не имеет художественного образования.

Техники и материалы

На занятии вы освоите три основных подхода:

Графическая аппликация: здесь вам предстоит дорисовывать недостающие детали.

здесь вам предстоит дорисовывать недостающие детали. Коллажи: мы будем использовать природные материалы, такие как шишки и ягоды.

мы будем использовать природные материалы, такие как шишки и ягоды. Накладная аппликация: в этой технике мы расположим лепестки в несколько рядов, создавая многослойные композиции.

Для кого?

Мастер-класс предназначен для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Главное — это процесс создания и художественные эксперименты. Возрастное ограничение: 14+. Участникам предоставляются все необходимые материалы, а также возможность посетить текущие выставки.

Зачем стоит прийти?

Каждое занятие — это открытая площадка для самовыражения и творчества. Вы не только научитесь новым техникам, но и получите возможность пообщаться с единомышленниками, поделиться идеями и вдохновением.

Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и раскрыть свои творческие способности!