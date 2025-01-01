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Арт-практика | Мастер-класс «Все в лес»
Киноафиша Арт-практика | Мастер-класс «Все в лес»

Арт-практика | Мастер-класс «Все в лес»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Летняя серия мастер-классов «Арт-практика»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете создать абстрактные композиции из цветов и трав. Мы будем использовать различные техники аппликации, которые подойдут даже тем, кто не имеет художественного образования.

Техники и материалы

На занятии вы освоите три основных подхода:

  • Графическая аппликация: здесь вам предстоит дорисовывать недостающие детали.
  • Коллажи: мы будем использовать природные материалы, такие как шишки и ягоды.
  • Накладная аппликация: в этой технике мы расположим лепестки в несколько рядов, создавая многослойные композиции.

Для кого?

Мастер-класс предназначен для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Главное — это процесс создания и художественные эксперименты. Возрастное ограничение: 14+. Участникам предоставляются все необходимые материалы, а также возможность посетить текущие выставки.

Зачем стоит прийти?

Каждое занятие — это открытая площадка для самовыражения и творчества. Вы не только научитесь новым техникам, но и получите возможность пообщаться с единомышленниками, поделиться идеями и вдохновением.

Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и раскрыть свои творческие способности!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
13:00 от 400 ₽

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