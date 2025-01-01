Богемный арт-пикник: творческое вдохновение на Каменном острове

Приглашаем вас на уникальное событие — Богемный арт-пикник, который пройдет 29 июля в 19:00 на живописном Каменном острове. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей искусства!

Что вас ждет?

В программе пикника:

Создание ярких картин под руководством опытных художников;

Вдохновляющая компания единомышленников;

Легкие закуски и безалкогольные напитки;

Фото на память, чтобы запечатлеть самые яркие моменты.

Как подготовиться?

Не забудьте взять с собой хорошее настроение и желание творить! Мы гарантируем, что атмосфера будет по-настоящему богемной и вдохновляющей.

Важно!

Обратите внимание, что мероприятия могут переноситься в связи с погодными условиями. Рекомендуем связаться с организатором перед мероприятием для уточнения информации:

Не упустите шанс провести вечер в окружении искусства и природы!