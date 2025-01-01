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Арт-пикник у воды
Киноафиша Арт-пикник у воды

Арт-пикник у воды

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Богемный арт-пикник: творческое вдохновение на Каменном острове

Приглашаем вас на уникальное событие — Богемный арт-пикник, который пройдет 29 июля в 19:00 на живописном Каменном острове. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей искусства!

Что вас ждет?

В программе пикника:

  • Создание ярких картин под руководством опытных художников;
  • Вдохновляющая компания единомышленников;
  • Легкие закуски и безалкогольные напитки;
  • Фото на память, чтобы запечатлеть самые яркие моменты.

Как подготовиться?

Не забудьте взять с собой хорошее настроение и желание творить! Мы гарантируем, что атмосфера будет по-настоящему богемной и вдохновляющей.

Важно!

Обратите внимание, что мероприятия могут переноситься в связи с погодными условиями. Рекомендуем связаться с организатором перед мероприятием для уточнения информации:

Не упустите шанс провести вечер в окружении искусства и природы!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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