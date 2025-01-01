Меню
Арт-мошенники: истории подделок шедевров живописи. Лекция и дегустация в Высотке
Арт-мошенники: истории подделок шедевров живописи. Лекция и дегустация в Высотке

Лекция-дегустация: Искусство афер в Signature Art

Приглашаем вас на уникальную лекцию-дегустацию, посвященную самым ярким и дерзким аферам в истории искусства. Мероприятие пройдет в атмосферном арт-пространстве Signature Art, расположенном в легендарной высотке на Котельнической набережной. Это место, где искусство, архитектура и гастрономические впечатления сливаются воедино.

Что вас ждет?

На лекции, проведенной историком искусства и искусствоведом Олегом Грозновым, вы окунетесь в мир фальшивок и манипуляций. Вот лишь некоторые из тем, которые будут затронуты:

  • Кто первым начал создавать фальшивые шедевры?
  • Как одна "невинная" подделка подорвала авторитет Иоганна Винкельмана, "отца истории искусства"?
  • Почему Питер Брейгель подделывал Босха и чем закончилась эта художественная игра?
  • Как Хан ван Меегерен убедил мир в подлинности своих "Вермееров" и какую роль в этом сыграли нацисты?
  • История мошенника, копировавшего Матисса, Ренуара и Модильяни, ставшего героем книги и фильма.

Методы фальсификации и современный рынок

Вы узнаете секреты методов фальсификации, а также как эксперты выявляют подделки. Мы обсудим уязвимость современного арт-рынка перед талантливыми аферистами.

Изысканная дегустация

Лекция будет сопровождаться изысканной дегустацией вин, которая добавит в атмосферу особый шарм. Не упустите возможность пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART-пространства.

Это событие - идеальный способ соединить знания о искусстве с приятными вкусовыми ощущениями. Приходите и откройте для себя новые грани мироощущения!

Февраль
17 февраля вторник
19:00
Signature Art Москва, Котельническая наб., 1/15, корп. В
от 3900 ₽

