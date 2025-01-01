Приглашаем вас на уникальную лекцию-дегустацию, посвященную самым ярким и дерзким аферам в истории искусства. Мероприятие пройдет в атмосферном арт-пространстве Signature Art, расположенном в легендарной высотке на Котельнической набережной. Это место, где искусство, архитектура и гастрономические впечатления сливаются воедино.
На лекции, проведенной историком искусства и искусствоведом Олегом Грозновым, вы окунетесь в мир фальшивок и манипуляций. Вот лишь некоторые из тем, которые будут затронуты:
Вы узнаете секреты методов фальсификации, а также как эксперты выявляют подделки. Мы обсудим уязвимость современного арт-рынка перед талантливыми аферистами.
Лекция будет сопровождаться изысканной дегустацией вин, которая добавит в атмосферу особый шарм. Не упустите возможность пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART-пространства.
Это событие - идеальный способ соединить знания о искусстве с приятными вкусовыми ощущениями. Приходите и откройте для себя новые грани мироощущения!