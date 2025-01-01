Арт-медиация для детей в Творческой мастерской Боровского

Приглашаем младших школьников на увлекательное занятие «Арт-медиация в Творческой мастерской театрального художника Боровского». Это игровой диалог о значении сценографии и роли театрального художника в создании спектакля.

Что вас ждет на занятии?

Участники в формате квеста будут исследовать пространства музея, совершая путь от экспозиции до библиотеки Мастерской Боровского. В конце путешествия каждый создаст стаффаж — «макетного человечка», а также рассмотрит и обсудит работы Давида Боровского.

Чем будут заниматься дети?

Занятия направлены на развитие творческих способностей детей. Участники смогут заняться творчеством и поделиться впечатлениями об увиденном. Это уникальная возможность для них узнать больше о театральном искусстве и попытаться создать что-то собственное.

Кому подходит это занятие?

Программа предназначена для детей в возрасте 7-12 лет. Длительность занятия составляет 60 минут, что позволит держать внимание участников и сделать программу максимально насыщенной.

Кто ведет занятия?

Занятия проводит команда профессионалов:

Малкина Лидия Дмитриевна: заместитель заведующего Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Зиновьева Анастасия Олеговна: методист Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Не упустите шанс познакомить ребенка с миром театра и его удивительными возможностями!