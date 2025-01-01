Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Арт-медиация «За кулисами: путешествие в мир сценографии» (7-12 лет)
Билеты от 700₽
Киноафиша Арт-медиация «За кулисами: путешествие в мир сценографии» (7-12 лет)

Арт-медиация «За кулисами: путешествие в мир сценографии» (7-12 лет)

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О выставке

Арт-медиация для детей в Творческой мастерской Боровского

Приглашаем младших школьников на увлекательное занятие «Арт-медиация в Творческой мастерской театрального художника Боровского». Это игровой диалог о значении сценографии и роли театрального художника в создании спектакля.

Что вас ждет на занятии?

Участники в формате квеста будут исследовать пространства музея, совершая путь от экспозиции до библиотеки Мастерской Боровского. В конце путешествия каждый создаст стаффаж — «макетного человечка», а также рассмотрит и обсудит работы Давида Боровского.

Чем будут заниматься дети?

Занятия направлены на развитие творческих способностей детей. Участники смогут заняться творчеством и поделиться впечатлениями об увиденном. Это уникальная возможность для них узнать больше о театральном искусстве и попытаться создать что-то собственное.

Кому подходит это занятие?

Программа предназначена для детей в возрасте 7-12 лет. Длительность занятия составляет 60 минут, что позволит держать внимание участников и сделать программу максимально насыщенной.

Кто ведет занятия?

Занятия проводит команда профессионалов:

  • Малкина Лидия Дмитриевна: заместитель заведующего Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».
  • Зиновьева Анастасия Олеговна: методист Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского».

Не упустите шанс познакомить ребенка с миром театра и его удивительными возможностями!

Купить билет на выставка Арт-медиация «За кулисами: путешествие в мир сценографии» (7-12 лет)

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
15:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽
20 декабря суббота
15:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽
27 декабря суббота
15:30
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽

В ближайшие дни

Сказки и Развлечения Арбат 16
0+
Экскурсия Интерактивный
Сказки и Развлечения Арбат 16
2 января в 14:00 Музей детства «Сказки Арбат, 16»
от 800 ₽
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
31 декабря в 17:10 Центр «Марс»
от 1500 ₽
Elements
0+
Интерактивный Новые медиа Иммерсивный
Elements
8 января в 19:00 Арт-пространство Luminar
от 350 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше