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Арт-Лето. Встреча с мастер-классом. Профессия «Театральный художник». Кто такая чародейка?
Билеты от 1400₽
Киноафиша Арт-Лето. Встреча с мастер-классом. Профессия «Театральный художник». Кто такая чародейка?

Арт-Лето. Встреча с мастер-классом. Профессия «Театральный художник». Кто такая чародейка?

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Цикл «Знакомимся с театральными профессиями»

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в Нижний Новгород XV века вместе с театральным художником! На этот раз в центре внимания — необычный сюжет трагедии И. Шпажинского «Чародейка» и одноименной оперы П.И. Чайковского.

Что вас ждет?

Вы узнаете, как талантливый художник В.М. Васнецов создавал эскизы к опере и почему они не нашли одобрения у режиссера. В процессе сравнения стилей В. Васнецова и М. Врубеля вы сможете оценить уникальность каждого из них.

Интерактивная часть

Мы не ограничимся только теорией! Участники смогут сыграть в «фанты», связанные с эскизами костюмов, а также создать маску с крыльями для птицы. Завершим наше занятие танцевальным перфомансом, который подарит незабываемые эмоции!

Продолжительность

Общее время мероприятия — 90 минут. Не упустите возможность погрузиться в мир театра и искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
15:00 от 1400 ₽

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