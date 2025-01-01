Цикл «Знакомимся с театральными профессиями»

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в Нижний Новгород XV века вместе с театральным художником! На этот раз в центре внимания — необычный сюжет трагедии И. Шпажинского «Чародейка» и одноименной оперы П.И. Чайковского.

Что вас ждет?

Вы узнаете, как талантливый художник В.М. Васнецов создавал эскизы к опере и почему они не нашли одобрения у режиссера. В процессе сравнения стилей В. Васнецова и М. Врубеля вы сможете оценить уникальность каждого из них.

Интерактивная часть

Мы не ограничимся только теорией! Участники смогут сыграть в «фанты», связанные с эскизами костюмов, а также создать маску с крыльями для птицы. Завершим наше занятие танцевальным перфомансом, который подарит незабываемые эмоции!

Продолжительность

Общее время мероприятия — 90 минут. Не упустите возможность погрузиться в мир театра и искусства!