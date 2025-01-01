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Арт-Лето. Встреча с мастер-классом. Профессия «Художник по костюму». Жуки и пчелы на сцене
Билеты от 1200₽
Киноафиша Арт-Лето. Встреча с мастер-классом. Профессия «Художник по костюму». Жуки и пчелы на сцене

Арт-Лето. Встреча с мастер-классом. Профессия «Художник по костюму». Жуки и пчелы на сцене

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Цикл встреч «Знакомимся с театральными профессиями»

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир театра! На встрече мы познакомимся с удивительным балетом «Кащей», который порадует зрителей необычными персонажами и захватывающим сюжетом.

Удивительные персонажи и их создатели

В рамках встречи мы узнаем о профессии художника по костюмам, которую мастерски исполняет Карл Вальц. Вы сможете увидеть, как его фантазия оживляет балетные образы и создает неповторимую атмосферу.

Творческая лаборатория

Но это еще не все! Участники встречи смогут попробовать себя в роли художников. Мы раскрасим персонажей балета и создадим картонные лапки жука в стиле К. Вальца. Также вас ждут этюды на развитие актерского мастерства и пластики, которые помогут раскрыть ваши творческие способности.

Детали мероприятия

Продолжительность встречи составит 90 минут. Это отличная возможность погрузиться в мир театра и узнать больше о его удивительных профессиях!

Не упустите шанс стать частью этого волшебного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
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