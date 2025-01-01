Цикл встреч «Знакомимся с театральными профессиями»

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир театра! На встрече мы познакомимся с удивительным балетом «Кащей», который порадует зрителей необычными персонажами и захватывающим сюжетом.

Удивительные персонажи и их создатели

В рамках встречи мы узнаем о профессии художника по костюмам, которую мастерски исполняет Карл Вальц. Вы сможете увидеть, как его фантазия оживляет балетные образы и создает неповторимую атмосферу.

Творческая лаборатория

Но это еще не все! Участники встречи смогут попробовать себя в роли художников. Мы раскрасим персонажей балета и создадим картонные лапки жука в стиле К. Вальца. Также вас ждут этюды на развитие актерского мастерства и пластики, которые помогут раскрыть ваши творческие способности.

Детали мероприятия

Продолжительность встречи составит 90 минут. Это отличная возможность погрузиться в мир театра и узнать больше о его удивительных профессиях!

Не упустите шанс стать частью этого волшебного события!