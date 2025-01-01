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Арт-Лето. Встреча с мастер-классом. Профессии «Костюмер» и «Гример». Балы и шествия
Билеты от 1400₽
Киноафиша Арт-Лето. Встреча с мастер-классом. Профессии «Костюмер» и «Гример». Балы и шествия

Арт-Лето. Встреча с мастер-классом. Профессии «Костюмер» и «Гример». Балы и шествия

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Цикл встреч «Знакомимся с театральными профессиями»

Настало время окунуться в блестящий мир Елизаветинского театра! Этот цикл встреч предлагает уникальную возможность узнать о любви императрицы Елизаветы Петровны к театру. Каждый выход или бал с её участием был настоящим театральным представлением, полным роскошных костюмов, переодеваний и маскарадов.

Программа встречи

На встрече вы познакомитесь с театральным репертуаром и великолепными костюмами той эпохи. Узнаете о языке веера и бальном этикете, который был в ходу в XVIII веке. Также будет проведена дыхательная гимнастика, что поможет настроиться на театральный лад.

Танцы и маски

Кроме того, вы сможете познакомиться с движениями танца «Гросфатер», а также изучить особенности создания маски доктора из итальянского театра комедии дель арте. Это погружение в атмосферу театра поможет вам лучше понять его историю и искусство.

Детали мероприятия

Продолжительность: 120 минут.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
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