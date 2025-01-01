Цикл встреч «Знакомимся с театральными профессиями»

Настало время окунуться в блестящий мир Елизаветинского театра! Этот цикл встреч предлагает уникальную возможность узнать о любви императрицы Елизаветы Петровны к театру. Каждый выход или бал с её участием был настоящим театральным представлением, полным роскошных костюмов, переодеваний и маскарадов.

Программа встречи

На встрече вы познакомитесь с театральным репертуаром и великолепными костюмами той эпохи. Узнаете о языке веера и бальном этикете, который был в ходу в XVIII веке. Также будет проведена дыхательная гимнастика, что поможет настроиться на театральный лад.

Танцы и маски

Кроме того, вы сможете познакомиться с движениями танца «Гросфатер», а также изучить особенности создания маски доктора из итальянского театра комедии дель арте. Это погружение в атмосферу театра поможет вам лучше понять его историю и искусство.

Детали мероприятия

Продолжительность: 120 минут.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир театра!