Курс «Юный сценограф»

Театр — это мир, где каждое произведение искусства начинается с идеи, воплощенной в макете. Курс «Юный сценограф» предлагает уникальную возможность для юных творцов погрузиться в магию сценографии.

Что вас ждет на курсе?

Участники курса познакомятся с макетами известных мастеров театрального искусства. Они узнают, как художники создают эскизы и макеты, чтобы передать атмосферу и настроение спектакля.

Практическая часть

В рамках курса юные сценографы создадут собственный макет сказочного города в стиле бумажных прирезок. Используя репродукции эскиза декорации Натальи Гончаровой к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», участники смогут не только развить свои художественные навыки, но и узнать больше о великом русском композиторе и его творчестве.

Продолжительность и формат

Курс длится 90 минут, что позволяет глубоко погрузиться в процесс создания сценографических работ, а также обменяться идеями и впечатлениями с единомышленниками.

Не упустите возможность стать частью театрального волшебства и раскрыть свои творческие способности!