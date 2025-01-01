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Арт-Лето. Встреча 6. Театральный макет
Билеты от 1200₽
Киноафиша Арт-Лето. Встреча 6. Театральный макет

Арт-Лето. Встреча 6. Театральный макет

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Курс «Юный сценограф»

Театр — это мир, где каждое произведение искусства начинается с идеи, воплощенной в макете. Курс «Юный сценограф» предлагает уникальную возможность для юных творцов погрузиться в магию сценографии.

Что вас ждет на курсе?

Участники курса познакомятся с макетами известных мастеров театрального искусства. Они узнают, как художники создают эскизы и макеты, чтобы передать атмосферу и настроение спектакля.

Практическая часть

В рамках курса юные сценографы создадут собственный макет сказочного города в стиле бумажных прирезок. Используя репродукции эскиза декорации Натальи Гончаровой к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», участники смогут не только развить свои художественные навыки, но и узнать больше о великом русском композиторе и его творчестве.

Продолжительность и формат

Курс длится 90 минут, что позволяет глубоко погрузиться в процесс создания сценографических работ, а также обменяться идеями и впечатлениями с единомышленниками.

Не упустите возможность стать частью театрального волшебства и раскрыть свои творческие способности!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
15:00 от 1200 ₽

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