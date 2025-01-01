Курс «Юный сценограф»

Приглашаем юных театралов на уникальный курс «Юный сценограф», который погружает участников в мир театрального дизайна. Этот курс особенно интересен тем, что его участники смогут не только изучить основы сценографии, но и попробовать себя в роли художников.

Создание макетов и фигурок

На занятиях ребята познакомятся с историей создания театральных декораций. Знаете ли вы, что многие художники создавали не только макеты сцен, но и фигурки персонажей в костюмах? Эти миниатюры помогают режиссёрам увидеть, как декорации взаимодействуют с актёрами и как лучше разместить артистов на сцене.

Вдохновение от мастеров

Особое внимание на курсе будет уделено работам знаменитого театрального художника Давида Боровского, который с любовью создавал макетных человечков. Участники курса смогут вдохновиться его творчеством и научиться создавать собственные фигурки.

Творческое задание

В рамках курса каждый участник получит возможность придумать и создать своих макетных человечков. Возможно, все они станут героями одной общей сказки, что сделает процесс ещё более увлекательным и познавательным.

Длительность курса

Курс будет проходить в течение 90 минут, в течение которых участники смогут раскрыть свои творческие способности и познакомиться с основами сценографии.

Не упустите шанс погрузиться в мир театра и создать что-то уникальное!