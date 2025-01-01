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Арт-Лето. Встреча 5. Макетные человечки
Билеты от 1200₽
Киноафиша Арт-Лето. Встреча 5. Макетные человечки

Арт-Лето. Встреча 5. Макетные человечки

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Курс «Юный сценограф»

Приглашаем юных театралов на уникальный курс «Юный сценограф», который погружает участников в мир театрального дизайна. Этот курс особенно интересен тем, что его участники смогут не только изучить основы сценографии, но и попробовать себя в роли художников.

Создание макетов и фигурок

На занятиях ребята познакомятся с историей создания театральных декораций. Знаете ли вы, что многие художники создавали не только макеты сцен, но и фигурки персонажей в костюмах? Эти миниатюры помогают режиссёрам увидеть, как декорации взаимодействуют с актёрами и как лучше разместить артистов на сцене.

Вдохновение от мастеров

Особое внимание на курсе будет уделено работам знаменитого театрального художника Давида Боровского, который с любовью создавал макетных человечков. Участники курса смогут вдохновиться его творчеством и научиться создавать собственные фигурки.

Творческое задание

В рамках курса каждый участник получит возможность придумать и создать своих макетных человечков. Возможно, все они станут героями одной общей сказки, что сделает процесс ещё более увлекательным и познавательным.

Длительность курса

Курс будет проходить в течение 90 минут, в течение которых участники смогут раскрыть свои творческие способности и познакомиться с основами сценографии.

Не упустите шанс погрузиться в мир театра и создать что-то уникальное!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
15:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
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Живопись Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
30 июля в 16:00 Музей Аполлинария Васнецова
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1418 дней. К 80-летию Великой Победы
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Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
24 сентября в 12:00 Западное крыло Новой Третьяковки
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1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
11 сентября в 19:30 Западное крыло Новой Третьяковки
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