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Арт-Лето. Встреча 4. Театральная панорама
Билеты от 1200₽
Киноафиша Арт-Лето. Встреча 4. Театральная панорама

Арт-Лето. Встреча 4. Театральная панорама

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Курс «Юный сценограф» в Театральной панораме

Театральная панорама – это уникальный задник сцены, который меняется и передвигается прямо на глазах у зрителей. На курсе «Юный сценограф» участники смогут увидеть, как эта концепция оживает на практике.

Вдохновение от Анатолия Гельцера

Особое внимание стоит уделить панораме художника Анатолия Гельцера, созданной к балету «Спящая красавица». Этот удивительный задник произвел огромное впечатление на зрителей, когда великолепный замок появлялся среди крон деревьев и отражался в зеркальной глади озера. Каждый элемент был продуман до мелочей, создавая волшебную атмосферу спектакля.

Творческий процесс

В рамках курса участникам будет предложено выбрать один из трех эскизов и создать свою интерпретацию театральной панорамы. Это отличная возможность для юных художников проявить свои творческие способности и узнать больше о закулисье театра.

Практическая информация

Продолжительность курса составляет 90 минут. Это время будет насыщено творчеством и вдохновением, а также практическими занятиями, которые подарят участникам незабываемые впечатления и новые знания.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
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