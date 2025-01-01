Курс «Юный сценограф» в Театральной панораме

Театральная панорама – это уникальный задник сцены, который меняется и передвигается прямо на глазах у зрителей. На курсе «Юный сценограф» участники смогут увидеть, как эта концепция оживает на практике.

Вдохновение от Анатолия Гельцера

Особое внимание стоит уделить панораме художника Анатолия Гельцера, созданной к балету «Спящая красавица». Этот удивительный задник произвел огромное впечатление на зрителей, когда великолепный замок появлялся среди крон деревьев и отражался в зеркальной глади озера. Каждый элемент был продуман до мелочей, создавая волшебную атмосферу спектакля.

Творческий процесс

В рамках курса участникам будет предложено выбрать один из трех эскизов и создать свою интерпретацию театральной панорамы. Это отличная возможность для юных художников проявить свои творческие способности и узнать больше о закулисье театра.

Практическая информация

Продолжительность курса составляет 90 минут. Это время будет насыщено творчеством и вдохновением, а также практическими занятиями, которые подарят участникам незабываемые впечатления и новые знания.