Курс «Юный сценограф»

Погрузитесь в волшебный мир театра с курсом «Юный сценограф». На занятиях участники узнают, как создавать не только декорации, но и кулисы, которые играют важную роль в формировании сценического пространства.

История кулис

Кулисы — это не просто декорации. Ранее они были частью общего оформления спектакля и расписывались так, чтобы создать иллюзию непрерывного природного или архитектурного пространства. В современном театре кулисы представляют собой полотнища, висящие по бокам сцены и открывающие зрителям новый взгляд на представление.

Практическое занятие

На курсе участники смогут создать свои собственные кулисы, вдохновляясь эскизами таких известных художников, как А. Головин, Н. Гончарова и Д. Боровский. В процессе работы они освоят технику «монотипия», что позволит им раскрыть свои творческие способности.

Детали курса

Продолжительность: 90 минут

90 минут Возрастные ограничения: Для детей и подростков

Для детей и подростков Место проведения: Театральная студия

Записывайтесь на курс и дайте волю своему творчеству!