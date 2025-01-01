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Арт-Лето. Встреча 3. Кулисы и арлекин
Билеты от 1200₽
Киноафиша Арт-Лето. Встреча 3. Кулисы и арлекин

Арт-Лето. Встреча 3. Кулисы и арлекин

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Курс «Юный сценограф»

Погрузитесь в волшебный мир театра с курсом «Юный сценограф». На занятиях участники узнают, как создавать не только декорации, но и кулисы, которые играют важную роль в формировании сценического пространства.

История кулис

Кулисы — это не просто декорации. Ранее они были частью общего оформления спектакля и расписывались так, чтобы создать иллюзию непрерывного природного или архитектурного пространства. В современном театре кулисы представляют собой полотнища, висящие по бокам сцены и открывающие зрителям новый взгляд на представление.

Практическое занятие

На курсе участники смогут создать свои собственные кулисы, вдохновляясь эскизами таких известных художников, как А. Головин, Н. Гончарова и Д. Боровский. В процессе работы они освоят технику «монотипия», что позволит им раскрыть свои творческие способности.

Детали курса

  • Продолжительность: 90 минут
  • Возрастные ограничения: Для детей и подростков
  • Место проведения: Театральная студия

Записывайтесь на курс и дайте волю своему творчеству!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
15:00 от 1200 ₽

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