Погрузитесь в волшебный мир театра с курсом «Юный сценограф». На занятиях участники узнают, как создавать не только декорации, но и кулисы, которые играют важную роль в формировании сценического пространства.
Кулисы — это не просто декорации. Ранее они были частью общего оформления спектакля и расписывались так, чтобы создать иллюзию непрерывного природного или архитектурного пространства. В современном театре кулисы представляют собой полотнища, висящие по бокам сцены и открывающие зрителям новый взгляд на представление.
На курсе участники смогут создать свои собственные кулисы, вдохновляясь эскизами таких известных художников, как А. Головин, Н. Гончарова и Д. Боровский. В процессе работы они освоят технику «монотипия», что позволит им раскрыть свои творческие способности.
Записывайтесь на курс и дайте волю своему творчеству!