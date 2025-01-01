Цикл «Знакомимся с театральными профессиями»

Приглашаем юных зрителей и их родителей на уникальное мероприятие, где дети смогут стать артистами, сценаристами, художниками, костюмерами и даже гримерами! В рамках программы они создадут свой собственный спектакль, узнают об истоках театра, нарисуют билеты, подберут грим и выйдут на сцену в роли артистов.

Что вас ждет?

Театральные игры и импровизации

Создание настоящего спектакля-сказки

Каждый ребенок сыграет своего персонажа

Родители смогут насладиться выступлением своих детей в роли зрителей. Это не просто детская игра — это театр, где играют дети, но интересно и взрослым!

Продолжительность мероприятия

Общее время программы составляет 120 минут.

Интересный факт

Театр — это не только искусство, но и возможность для детей развивать творческие способности, учиться работать в команде и выражать свои эмоции. Не упустите шанс познакомить своего ребенка с волшебным миром театра!