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Арт-Лето. Театральная вечеринка. Занавес закрывается
Билеты от 1600₽
Киноафиша Арт-Лето. Театральная вечеринка. Занавес закрывается

Арт-Лето. Театральная вечеринка. Занавес закрывается

6+
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Цикл «Знакомимся с театральными профессиями»

Приглашаем юных зрителей и их родителей на уникальное мероприятие, где дети смогут стать артистами, сценаристами, художниками, костюмерами и даже гримерами! В рамках программы они создадут свой собственный спектакль, узнают об истоках театра, нарисуют билеты, подберут грим и выйдут на сцену в роли артистов.

Что вас ждет?

  • Театральные игры и импровизации
  • Создание настоящего спектакля-сказки
  • Каждый ребенок сыграет своего персонажа

Родители смогут насладиться выступлением своих детей в роли зрителей. Это не просто детская игра — это театр, где играют дети, но интересно и взрослым!

Продолжительность мероприятия

Общее время программы составляет 120 минут.

Интересный факт

Театр — это не только искусство, но и возможность для детей развивать творческие способности, учиться работать в команде и выражать свои эмоции. Не упустите шанс познакомить своего ребенка с волшебным миром театра!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
15:00 от 1600 ₽

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Цифровое шоу «VI Океан»
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Цифровое шоу «VI Океан»
25 августа в 15:00 Арт-пространство Luminar
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Экскурсия
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0+
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Политехническая экспозиция музея
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от 500 ₽
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