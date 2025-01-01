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Арт-Лето. Семейный мастер-класс. Профессия «Декоратор сцены». Город чудный, златоглавый
Билеты от 1600₽
Киноафиша Арт-Лето. Семейный мастер-класс. Профессия «Декоратор сцены». Город чудный, златоглавый

Арт-Лето. Семейный мастер-класс. Профессия «Декоратор сцены». Город чудный, златоглавый

6+
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Цикл «Знакомимся с театральными профессиями»

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир театра! В рамках нашего нового цикла «Знакомимся с театральными профессиями» вы узнаете, кто помогает городам оживать на сцене. Если спектакль основан на историческом сюжете, действие может разворачиваться в различных уголках России — от Москвы до Пскова и Новгорода.

Театральные профессии и исторические сюжеты

На нашем мероприятии мы обсудим спектакли, созданные по историческим сюжетам, и познакомимся с профессией декоратора сцены. Декораторы — это те волшебники, которые делают спектакли яркими и запоминающимися, создавая уникальные сценические пространства.

Практическая часть: танцы и декорации

В рамках программы вы не только узнаете о профессиях театра, но и примете участие в практическом занятии. Мы придумаем и разучим танцевальные движения, а затем создадим собственные декорации, например, водоросли, чтобы украсить нашу воображаемую сцену!

Информация для зрителей

Продолжительность мероприятия составляет 120 минут. Билет действителен на 1 взрослого и 1 ребенка. Не упустите возможность погрузиться в мир театра и узнать больше о его профессиях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
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