Мастер-класс по рисованию в Московском музее театрального художника Боровского

В Мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» пройдет мастер-класс, посвященный технике «граттаж». Участники смогут освежить свои навыки рисования, освоив уникальный подход к творчеству.

Что такое граттаж?

Граттаж – это техника, при которой с поверхности цветных листов бумаги стирается слой черной краски. Для этого используется острая палочка. Каждый штрих освобождает яркие линии из густой темноты, создавая эффектные и выразительные работы.

Для кого этот мастер-класс?

Мастер-класс будет интересен как подросткам, так и взрослым, которые увлекаются рисованием и хотят экспериментировать с различными техниками. Участники смогут создать удивительные композиции, используя граттаж для изображения ночных городских пейзажей, фейерверков, космических ландшафтов и абстракции.

Ведущая мастер-класса

Ведущей цикла является методист отдела Екатерина Гриценко, которая с радостью поделится своими знаниями и опытом с участниками.

Не упустите возможность прокачать свои художественные навыки и открыть для себя новые горизонты искусства!