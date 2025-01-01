Летний абонемент в арт-мастерскую в КЦ ЗИЛ

Приглашаем вас на уникальную серию мероприятий под общим названием «Арт-лето», которая пройдет в культурном центре ЗИЛ. Это абонемент на посещение арт-мастерской, где каждый сможет погрузиться в мир творчества и самовыражения.

Что вас ждет?

Арт-мастерская предлагает разнообразные творческие занятия: от живописи до театрального искусства. Участники смогут не только развить свои навыки, но и познакомиться с интересными людьми, разделяющими увлечение искусством.

Не упустите шанс стать частью «Арт-лето» в КЦ ЗИЛ. Мы ждем вас на наших мастер-классах и творческих встречах!