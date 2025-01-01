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Билеты от 7500₽
Киноафиша Арт-лето. Арт-мастерская. Абонемент на посещение серии мероприятий

Арт-лето. Арт-мастерская. Абонемент на посещение серии мероприятий

6+
Возраст 6+
Билеты от 7500₽

О концерте/спектакле

Летний абонемент в арт-мастерскую в КЦ ЗИЛ

Приглашаем вас на уникальную серию мероприятий под общим названием «Арт-лето», которая пройдет в культурном центре ЗИЛ. Это абонемент на посещение арт-мастерской, где каждый сможет погрузиться в мир творчества и самовыражения.

Что вас ждет?

Арт-мастерская предлагает разнообразные творческие занятия: от живописи до театрального искусства. Участники смогут не только развить свои навыки, но и познакомиться с интересными людьми, разделяющими увлечение искусством.

Не упустите шанс стать частью «Арт-лето» в КЦ ЗИЛ. Мы ждем вас на наших мастер-классах и творческих встречах!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
10:00 от 7500 ₽ 14:10 от 7500 ₽
4 августа
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
10:00 от 7500 ₽ 14:10 от 7500 ₽
11 августа
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
10:00 от 12500 ₽ 14:10 от 7500 ₽
18 августа
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
10:00 от 7500 ₽ 14:10 от 7500 ₽

В ближайшие дни

Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
27 июля в 16:00 Музей «В Тишине»
от 2250 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
15 августа в 22:00 Арт-пространство Futurione
от 1870 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
10 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
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