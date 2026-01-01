Летняя театральная лаборатория для детей в Москве

Приглашаем детей в возрасте от 6 лет к участию в уникальном проекте театральной лаборатории «Город мастеров». Участники смогут познакомиться с полным циклом создания спектакля: от первых этюдов и разбора ролей до генеральной репетиции и самой премьеры. Здесь каждый сможет внести свой вклад в общее дело и ощутить радость коллективного творчества.

Команда вожатых и преподавателей создаст атмосферу доверия и вдохновения, что позволит всем участникам работать вместе, без соревнований и волнений. Итогом смены станет не просто «отчетный концерт», а настоящий спектакль, где каждый ребенок сыграет свою, пусть небольшую, но важную роль.

Программа интенсива

В течение смены дети смогут создать и представить на большой сцене яркий итоговый спектакль или театрализованный концерт, где каждый станет настоящим артистом. Ребята получат множество навыков и полезного опыта:

развить базовые актерские навыки: внимание, воображение, эмоциональную выразительность, умение работать в предлагаемых обстоятельствах;

познакомиться с основами сценической речи (дикция, артикуляция, интонация) и движений (пластика, координация, ритмика);

повысить уверенность в себе, научиться выступать перед аудиторией и преодолевать сценическое волнение;

овладеть навыками командной работы, научиться чувствовать партнера и слушать других;

воспитать дисциплину, ответственность и умение концентрироваться на задании;

познакомиться с элементами театральной культуры и этикета;

получить незабываемый опыт выхода на профессиональную сцену с качественным светом и звуком.

Расписание

Летний интенсив проходит с 01.06 по 26.06.2026:

Жаворонки: с 10:00 до 13:50

с 10:00 до 13:50 Совята: с 14:10 до 18:00

Обратите внимание, питание не входит в стоимость. Присоединяйтесь к нашей лаборатории и давайте вместе создадим магию театра!