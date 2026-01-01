Приглашаем детей в возрасте от 6 лет к участию в уникальном проекте театральной лаборатории «Город мастеров». Участники смогут познакомиться с полным циклом создания спектакля: от первых этюдов и разбора ролей до генеральной репетиции и самой премьеры. Здесь каждый сможет внести свой вклад в общее дело и ощутить радость коллективного творчества.
Команда вожатых и преподавателей создаст атмосферу доверия и вдохновения, что позволит всем участникам работать вместе, без соревнований и волнений. Итогом смены станет не просто «отчетный концерт», а настоящий спектакль, где каждый ребенок сыграет свою, пусть небольшую, но важную роль.
В течение смены дети смогут создать и представить на большой сцене яркий итоговый спектакль или театрализованный концерт, где каждый станет настоящим артистом. Ребята получат множество навыков и полезного опыта:
Летний интенсив проходит с 01.06 по 26.06.2026:
Обратите внимание, питание не входит в стоимость. Присоединяйтесь к нашей лаборатории и давайте вместе создадим магию театра!