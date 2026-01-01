Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Арт-лето-2026. Театральная лаборатория «Город мастеров». Июнь
Билеты от 3000₽
Киноафиша Арт-лето-2026. Театральная лаборатория «Город мастеров». Июнь

Арт-лето-2026. Театральная лаборатория «Город мастеров». Июнь

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О выставке

Летняя театральная лаборатория для детей в Москве

Приглашаем детей в возрасте от 6 лет к участию в уникальном проекте театральной лаборатории «Город мастеров». Участники смогут познакомиться с полным циклом создания спектакля: от первых этюдов и разбора ролей до генеральной репетиции и самой премьеры. Здесь каждый сможет внести свой вклад в общее дело и ощутить радость коллективного творчества.

Команда вожатых и преподавателей создаст атмосферу доверия и вдохновения, что позволит всем участникам работать вместе, без соревнований и волнений. Итогом смены станет не просто «отчетный концерт», а настоящий спектакль, где каждый ребенок сыграет свою, пусть небольшую, но важную роль.

Программа интенсива

В течение смены дети смогут создать и представить на большой сцене яркий итоговый спектакль или театрализованный концерт, где каждый станет настоящим артистом. Ребята получат множество навыков и полезного опыта:

  • развить базовые актерские навыки: внимание, воображение, эмоциональную выразительность, умение работать в предлагаемых обстоятельствах;
  • познакомиться с основами сценической речи (дикция, артикуляция, интонация) и движений (пластика, координация, ритмика);
  • повысить уверенность в себе, научиться выступать перед аудиторией и преодолевать сценическое волнение;
  • овладеть навыками командной работы, научиться чувствовать партнера и слушать других;
  • воспитать дисциплину, ответственность и умение концентрироваться на задании;
  • познакомиться с элементами театральной культуры и этикета;
  • получить незабываемый опыт выхода на профессиональную сцену с качественным светом и звуком.

Расписание

Летний интенсив проходит с 01.06 по 26.06.2026:

  • Жаворонки: с 10:00 до 13:50
  • Совята: с 14:10 до 18:00

Обратите внимание, питание не входит в стоимость. Присоединяйтесь к нашей лаборатории и давайте вместе создадим магию театра!

Купить билет на выставка Арт-лето-2026. Театральная лаборатория «Город мастеров». Июнь

Помощь с билетами
Июнь
1 июня понедельник
10:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3000 ₽
14:10
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 10000 ₽
8 июня понедельник
10:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 4500 ₽
14:10
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 4500 ₽
15 июня понедельник
10:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 12500 ₽
14:10
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 7500 ₽
22 июня понедельник
10:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 7500 ₽
14:10
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 7500 ₽

В ближайшие дни

Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»
6+
Интерактивный

Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»

27 мая в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 28000 ₽
Хрупкое искусство. Пастель из фондов графики XVIII — начала XX века
6+
Графика Классическое искусство

Хрупкое искусство. Пастель из фондов графики XVIII — начала XX века

27 мая в 17:30 Третьяковская галерея
Билеты
Фестиваль «12-й Международный день йоги в России»
0+
Фестиваль Лекция Мастер-класс

Фестиваль «12-й Международный день йоги в России»

21 июня в 08:00 Музей-заповедник Царицыно
от 2500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше