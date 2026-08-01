«Каникулы в движении: Пластический театр» — летний интенсив для детей в Москве

Летний городской интенсив «Каникулы в движении: Пластический театр» приглашает детей от 6 лет разобраться в возможностях своего тела. Программа проходит в Культурном центре ЗИЛ в Москве в рамках проекта «АРТ-ЛЕТО 2026».

О программе

Интенсив служит тренировочной базой для развития осознанного управления телом. Занятия проводятся в легкой игровой форме, что позволяет создать непринужденную атмосферу для изучения театральных и двигательных методик.

Программа тренировок и практик

Пластические тренинги: Упражнения для развития гибкости, послушности и физической выразительности тела.

Упражнения для развития гибкости, послушности и физической выразительности тела. Дыхательные практики: Методики для обретения внутреннего спокойствия и устойчивости в любых ситуациях.

Методики для обретения внутреннего спокойствия и устойчивости в любых ситуациях. Ориентация в пространстве: Развитие умения «читать» зал, чувствовать партнеров на сцене и координировать свои движения.

Интенсив «Каникулы в движении» — это отличная возможность для детей развить творческие способности и физическую подготовку в дружеском окружении. Не упустите шанс записать своего ребенка на этот увлекательный курс!