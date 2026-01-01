Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Арт-лето 2026. Интенсив. Актёрско-режиссерская мастерская «Артцех»
Билеты от 25000₽
Киноафиша Арт-лето 2026. Интенсив. Актёрско-режиссерская мастерская «Артцех»

Арт-лето 2026. Интенсив. Актёрско-режиссерская мастерская «Артцех»

18+
Возраст 18+
Билеты от 25000₽

О выставке

Арт-лето 2026: Актерский интенсив в Москве

Дорогие любители театра!

Мы рады пригласить вас в Театр-студию Мастерской театра и кино АРТЦЕХ, расположенную в Культурном центре ЗИЛ! Если вы мечтаете о сцене, хотите развить актерские навыки и стать частью увлекательного мира театрального искусства, наша студия — это идеальное место для вас!

Основы программы

Программа театральной студии направлена на комплексное развитие творческой индивидуальности. Участники получают знания и навыки, необходимые для овладения актёрской профессией. Каждый этап курса включает:

  • Актерское мастерство
  • Сценическую речь
  • Вокал
  • Основы режиссуры и драматургии для старших групп
  • Сценическое движение
  • Работу на камеру
  • Подготовку портфолио
  • Репертуар на русском и английском языках

Краткосрочные курсы и мастер-классы

В рамках работы студии проводятся краткосрочные курсы и мастер-классы по актерскому мастерству и ораторскому искусству. Летние интенсивы и проекты АРТ.ЛЕТО помогут углубить знания и навыки участников.

Преимущества участия в студии

Участники мастерской — это победители и лауреаты международных и городских конкурсов и фестивалей. Многие из них продолжают обучение в театральных вузах, работают в театрах и снимаются в кино. Наша студия не только предоставляет профессиональную ориентацию, но и способствует интеллектуальному и эстетическому развитию детей и подростков.

Программа помогает развить творческий потенциал, учитывая индивидуальные способности каждого участника. Это путь не только к получению первых профессиональных навыков, но и к реализации своего "я" через общение с окружающими. Студия помогает снять комплексы межличностного общения и предлагает психологические методы развития личности в старшем школьном возрасте, ориентируясь на развитие творческого мышления.

Присоединяйтесь к нашей театральной студии и откройте для себя множество возможностей!

Купить билет на выставка Арт-лето 2026. Интенсив. Актёрско-режиссерская мастерская «Артцех»

Помощь с билетами
Июнь
1 июня понедельник
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 25000 ₽
15 июня понедельник
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 25000 ₽
29 июня понедельник
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 25000 ₽

В ближайшие дни

Движение Земли
6+
Лекция

Движение Земли

29 мая в 14:00 Планетарий
от 900 ₽
Интерактивный лазерный тир
6+
Интерактивный

Интерактивный лазерный тир

27 мая в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
0+
Исторические выставки

Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина

27 мая в 16:00 Дом-музей Щепкина
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше