Арт-лето 2026: Актерский интенсив в Москве

Дорогие любители театра!

Мы рады пригласить вас в Театр-студию Мастерской театра и кино АРТЦЕХ, расположенную в Культурном центре ЗИЛ! Если вы мечтаете о сцене, хотите развить актерские навыки и стать частью увлекательного мира театрального искусства, наша студия — это идеальное место для вас!

Основы программы

Программа театральной студии направлена на комплексное развитие творческой индивидуальности. Участники получают знания и навыки, необходимые для овладения актёрской профессией. Каждый этап курса включает:

Актерское мастерство

Сценическую речь

Вокал

Основы режиссуры и драматургии для старших групп

Сценическое движение

Работу на камеру

Подготовку портфолио

Репертуар на русском и английском языках

Краткосрочные курсы и мастер-классы

В рамках работы студии проводятся краткосрочные курсы и мастер-классы по актерскому мастерству и ораторскому искусству. Летние интенсивы и проекты АРТ.ЛЕТО помогут углубить знания и навыки участников.

Преимущества участия в студии

Участники мастерской — это победители и лауреаты международных и городских конкурсов и фестивалей. Многие из них продолжают обучение в театральных вузах, работают в театрах и снимаются в кино. Наша студия не только предоставляет профессиональную ориентацию, но и способствует интеллектуальному и эстетическому развитию детей и подростков.

Программа помогает развить творческий потенциал, учитывая индивидуальные способности каждого участника. Это путь не только к получению первых профессиональных навыков, но и к реализации своего "я" через общение с окружающими. Студия помогает снять комплексы межличностного общения и предлагает психологические методы развития личности в старшем школьном возрасте, ориентируясь на развитие творческого мышления.

Присоединяйтесь к нашей театральной студии и откройте для себя множество возможностей!