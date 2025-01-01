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Арт-лекторий: Японский авангард середины XX века и зарождение буто. Лекция Кацуры Кана
Киноафиша Арт-лекторий: Японский авангард середины XX века и зарождение буто. Лекция Кацуры Кана

Арт-лекторий: Японский авангард середины XX века и зарождение буто. Лекция Кацуры Кана

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция Кацуры Кана: Путешествие в мир буто

Буто — это не просто танец, это философия, возникшая в Японии в 1950–1960-х годах как часть послевоенного авангарда. Сегодня буто занимает важное место в современном танце и хорошо известно западным хореографам и театральным режиссерам. Это направление акцентирует внимание не на форме, а на способах движения, позволяя танцорам отстраниться от социальной стороны своей личности.

Кацура Кан: Путь мастера

Кацура Кан — один из самых оригинальных представителей современного буто. Он относится к «старой школе», так как был участником одной из самых ярких буто-компаний 1970–1980-х годов — «Byakkosha». В своей карьере он сотрудничал с основателем буто, Тацуми Хидзикатой.

Темы лекции

На своей лекции Кацура Кан поделится своими знаниями о японском авангарде середины XX века и расскажет о том, как зародился буто. Это мероприятие будет особенно интересным для любителей современного искусства, авангарда и хореографии.

Искусство как путь к просветлению

Кацура Кан — мастер буто, который основывает свой подход к современному танцу на принципах традиционного японского театра Но, а также естественно интегрирует элементы дзен в своё искусство. На протяжении 30 лет он изучал ритуальные практики от Бали до Амазонии, превращая тело в инструмент просветления.

Современные проекты Кацуры Кана

Сегодня его фестивали в Киото и международные проекты переосмысляют буто как шокирующий и медитативный диалог с современностью. Не упустите возможность узнать больше о этой уникальной форме искусства на лекции Кацуры Кана!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 6 августа
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Полнокупольная программа в планетарии «Мир, в котором мы живем»
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Лекция
Полнокупольная программа в планетарии «Мир, в котором мы живем»
2 августа в 17:30 Планетарий
от 150 ₽
Полнокупольная программа «Разноцветная Вселенная»
12+
Естественно-научные Лекция
Полнокупольная программа «Разноцветная Вселенная»
21 августа в 19:00 Планетарий
от 150 ₽
Полнокупольная программа «Планеты Солнечной системы»
6+
Естественно-научные Лекция
Полнокупольная программа «Планеты Солнечной системы»
18 августа в 15:00 Планетарий
от 150 ₽
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