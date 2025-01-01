Приглашаем вас на лекцию Нины Гавриш, посвященную уникальному Рождественскому циклу стихотворений Иосифа Бродского. Этот цикл, состоящий из 23 произведений, стал отражением глубоких личных переживаний поэта, его размышлений о рождественских чудесах и таинствах.
«У меня была идея в свое время, когда мне было 24–25 лет… на каждое Рождество писать по стихотворению…» — однажды сказал Иосиф Бродский. Эти слова акцентируют внимание на той уникальной связи между его поэзией и праздником Рождества.
Существует множество домыслов о том, как возникли эти стихи: некоторые связывают их с беседами Бродского и Анны Ахматовой, а другие утверждают, что вдохновение пришло от простой журнальной картинки «Поклонение волхвов». Таким образом, Рождественский цикл занимает особое место в русской и европейской литературе.
На лекции мы обсудим специфику этих стихотворений, их отражение глубоких личных переживаний Бродского, а также универсальные смыслы и контексты, которые они содержат. Каким образом поэзия Бродского выражает его «тоску необъяснимую», которая сопровождала его на протяжении всей жизни?
Нина Гавриш — лектор, арт-консультант и философ. Она является специалистом по прикладной этике и искусствоведением, автором образовательного проекта «(Не)Культурные». Нина является выпускницей философского факультета СПбГУ и программы "visual studies" Европейского университета в Санкт-Петербурге. Ее взгляд на поэзию Бродского ценен и увлекателен, а лекция обещает быть насыщенной интересными фактами и глубокими размышлениями.
Не упустите возможность обсудить эту замечательную поэзию в кругу единомышленников!