Арт-лекторий в Филармонии «Триумф»: Рождественский цикл Иосифа Бродского

Приглашаем вас на лекцию Нины Гавриш, посвященную уникальному Рождественскому циклу стихотворений Иосифа Бродского. Этот цикл, состоящий из 23 произведений, стал отражением глубоких личных переживаний поэта, его размышлений о рождественских чудесах и таинствах.

Наследие Бродского

«У меня была идея в свое время, когда мне было 24–25 лет… на каждое Рождество писать по стихотворению…» — однажды сказал Иосиф Бродский. Эти слова акцентируют внимание на той уникальной связи между его поэзией и праздником Рождества.

Существует множество домыслов о том, как возникли эти стихи: некоторые связывают их с беседами Бродского и Анны Ахматовой, а другие утверждают, что вдохновение пришло от простой журнальной картинки «Поклонение волхвов». Таким образом, Рождественский цикл занимает особое место в русской и европейской литературе.

Темы и аллюзии

На лекции мы обсудим специфику этих стихотворений, их отражение глубоких личных переживаний Бродского, а также универсальные смыслы и контексты, которые они содержат. Каким образом поэзия Бродского выражает его «тоску необъяснимую», которая сопровождала его на протяжении всей жизни?

О лекторе

Нина Гавриш — лектор, арт-консультант и философ. Она является специалистом по прикладной этике и искусствоведением, автором образовательного проекта «(Не)Культурные». Нина является выпускницей философского факультета СПбГУ и программы "visual studies" Европейского университета в Санкт-Петербурге. Ее взгляд на поэзию Бродского ценен и увлекателен, а лекция обещает быть насыщенной интересными фактами и глубокими размышлениями.

Не упустите возможность обсудить эту замечательную поэзию в кругу единомышленников!