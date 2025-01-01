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Арт-лекторий. Хаяо Миядзаки: почему мы его любим. Лекция Нины Ворониной
Киноафиша Арт-лекторий. Хаяо Миядзаки: почему мы его любим. Лекция Нины Ворониной

Арт-лекторий. Хаяо Миядзаки: почему мы его любим. Лекция Нины Ворониной

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Арт-лекторий: Хаяо Миядзаки - Почему мы его любим

Филармония «Триумф» приглашает всех ценителей анимационного искусства на уникальную лекцию Нины Ворониной, посвященную знаменитому японскому режиссеру и аниматору Хаяо Миядзаки. Миядзаки — это не просто имя в мире анимации, это целая эпоха, полная волшебства и глубоких философских идей.

О Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки — основатель студии Ghibli и автор таких культовых мультфильмов, как «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Замок в облаках». Его работы завораживают зрителей по всему миру своими яркими персонажами, глубокими сюжетами и уникальным визуальным стилем.

Ключевые темы лекции

На лекции Нина Воронина раскроет причины, по которым Миядзаки стал таким любимым среди зрителей разных возрастов. Вы узнаете о его уникальном подходе к созданию анимации, о том, как он вплетает в свои фильмы темы экологии, дружбы и поиска своего места в мире.

Для кого эта лекция?

Лекция будет интересна не только поклонникам Миядзаки, но и тем, кто интересуется анимацией, культурой Японии и искусством в целом. Это отличная возможность заглянуть за кулисы творческого процесса великого мастера.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность узнать больше о мире Хаяо Миядзаки! Убедитесь, что вы стали частью этого увлекательного события. Приходите в Филармонию «Триумф» и погружайтесь в великолепный мир анимации вместе с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 7 сентября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
15:00 от 700 ₽

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