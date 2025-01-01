Меню
Арт-лекторий. Александр Грин. Завещание романтикам. Лекция Алексея Бодяшкина
12+
О концерте/спектакле

Лекция Алексея Бодяшкина о Александре Грине в проекте «Арт-лекторий» в Перми

Проект «Арт-лекторий» продолжает серию встреч с востребованными лекторами. На этот раз в центре внимания окажется лектор Алексей Бодяшкин, который представит лекцию о писателе-мечтателе Александре Грине.

Александр Грин: светлый романтик с трагическим взглядом

Александр Грин — фигура, которая вызывает противоречивые чувства. Он мог быть и смешным, и страшным, светлым и трагическим. Этот таинственный человек в шляпе верил лишь в искреннее и настоящее. За свои полвека жизни он создал уникальные произведения, в которых выразил свою формулу счастья.

Темы лекции

На лекции, которая состоится 12 октября, мы обсудим:

  • К чему звал романтик Грин;
  • Где он скрывался от потрясений;
  • Чем нас привлекает его Гринландия.

О проекте «Арт-лекторий»

«Арт-лекторий» — это образовательный проект, нацеленный на популяризацию разных направлений искусства и культуры. В рамках этой программы приглашенные лекторы детально рассказывают об истории музыки, театра, моды и других областей искусства. Проект «Триумф» выбирает только самых успешных популяризаторов культуры, которые умеют сделать сложные темы интересными и доступными для широкой аудитории. Лекции проводятся с периодичностью раз в месяц.

Расписание

В других городах

Пермь, 12 октября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
15:00 от 700 ₽

