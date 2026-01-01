Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-квиз для семей с детьми «Сибирская экспедиция»
Киноафиша Арт-квиз для семей с детьми «Сибирская экспедиция»

Арт-квиз для семей с детьми «Сибирская экспедиция»

12+
Возраст 12+

О выставке

Арт-квиз на выставке «Сны Сибири»

Не упустите возможность посетить уникальный арт-квиз для семей с детьми от 12 лет. На выставке «Сны Сибири» вас ждет увлекательная и познавательная экскурсия, которая познакомит с главными темами и произведениями экспозиции.

После экскурсии участникам предложат принять участие в небольшой викторине. Это отличный шанс проявить свои знания и смекалку, а также выиграть призы. Арт-квиз станет отличным способом весело провести время и обогатить свои знания о сибирском искусстве.

Выставка «Сны Сибири» включает в себя работы местных художников и предоставляет возможность увидеть, как они воспринимают уникальные ландшафты и культуру региона. Не пропустите шанс стать частью этого замечательного события!

Купить билет на выставка Арт-квиз для семей с детьми «Сибирская экспедиция»

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
Май
21 марта суббота
16:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 650 ₽
4 апреля суббота
16:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 650 ₽
2 мая суббота
16:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 650 ₽

В ближайшие дни

Романовы
0+
Исторические выставки Интерактивный
Романовы
3 мая в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
От Новониколаевска до Новосибирска
0+
Экскурсия
От Новониколаевска до Новосибирска
2 мая в 14:15 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
Рюриковичи
0+
Исторические выставки Интерактивный
Рюриковичи
24 апреля в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше