Арт-квиз на выставке «Сны Сибири»

Не упустите возможность посетить уникальный арт-квиз для семей с детьми от 12 лет. На выставке «Сны Сибири» вас ждет увлекательная и познавательная экскурсия, которая познакомит с главными темами и произведениями экспозиции.

После экскурсии участникам предложат принять участие в небольшой викторине. Это отличный шанс проявить свои знания и смекалку, а также выиграть призы. Арт-квиз станет отличным способом весело провести время и обогатить свои знания о сибирском искусстве.

Выставка «Сны Сибири» включает в себя работы местных художников и предоставляет возможность увидеть, как они воспринимают уникальные ландшафты и культуру региона. Не пропустите шанс стать частью этого замечательного события!