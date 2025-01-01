Арт-концерт «Адам» с участием Abilkaiyr Zharasqan

Арт-вечер Абылқайыр Жарасқана: Поэзия, музыка и философия

Уникальный арт-вечер от Абылқайыр Жарасқана. В этом мероприятии поэзия, музыка и философия соединяются в единое живое действие, создавая атмосферу, насыщенную эмоциями и глубоким содержанием.

Музыкальный фьюжн и авторские тексты

В программе прозвучат произведения, в которых соединяются казахская музыкальная традиция и современные электронные ритмы. Абылқайыр Жарасқан - один из ярких представителей современной казахстанской сцены, который был номинирован на премию «Оскар» за свои авторские саундтреки. Его уникальное звучание рождается на стыке степной культуры и нового музыкального языка.

Особая атмосфера вечера

Авторские тексты, камерное звучание и сильная эмоциональная подача создают особое пространство, в котором зрители смогут услышать себя. В этот вечер также выступят Aiya Andasbay и Sabinur, которые дополнит атмосферу своими живыми тембрами и характерным звучанием.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777