Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-концерт «Адам» с участием Abilkaiyr Zharasqan
Киноафиша Арт-концерт «Адам» с участием Abilkaiyr Zharasqan

Арт-концерт «Адам» с участием Abilkaiyr Zharasqan

О концерте

Арт-вечер Абылқайыр Жарасқана: Поэзия, музыка и философия

Уникальный арт-вечер от Абылқайыр Жарасқана. В этом мероприятии поэзия, музыка и философия соединяются в единое живое действие, создавая атмосферу, насыщенную эмоциями и глубоким содержанием.

Музыкальный фьюжн и авторские тексты

В программе прозвучат произведения, в которых соединяются казахская музыкальная традиция и современные электронные ритмы. Абылқайыр Жарасқан - один из ярких представителей современной казахстанской сцены, который был номинирован на премию «Оскар» за свои авторские саундтреки. Его уникальное звучание рождается на стыке степной культуры и нового музыкального языка.

Особая атмосфера вечера

Авторские тексты, камерное звучание и сильная эмоциональная подача создают особое пространство, в котором зрители смогут услышать себя. В этот вечер также выступят Aiya Andasbay и Sabinur, которые дополнит атмосферу своими живыми тембрами и характерным звучанием.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777

Купить билет на концерт Арт-концерт «Адам» с участием Abilkaiyr Zharasqan

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 6000 ₽

В ближайшие дни

Заточка в Алматы
Рок
Заточка в Алматы
7 января в 19:00 Motor Club Almaty
от 13000 ₽
Психотипичная комедия
Юмор
Психотипичная комедия
19 декабря в 20:00 Bla Bla Bar Almaty
от 7000 ₽
Новогоднее кино
Живая музыка Вечеринка
Новогоднее кино
19 декабря в 20:00 Творческое пространство «Неквартира»
от 10000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше