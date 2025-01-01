Занятия по актерскому мастерству в Ельцин Центре

Арт-клуб «В Центре» представляет новый блок занятий под названием «Голос и тело». Это творческое пространство, где каждый зритель может стать автором и исполнителем. В рамках данной программы вы научитесь работе со своим голосом и телом, получая уникальный опыт и навыки.

Практика взаимодействия голоса и тела

В ходе занятий вы будете работать над избавлением от напряжения и научитесь управлять своим телом и голосом. Это позволит не только лучше слышать себя, но и понимать окружающих. По словам педагога курса, Валерии Созоновой, такие навыки делают голос более выразительным и объемным, что является важной составляющей успешного общения как на сцене, так и в жизни.

Театрализованная читка и звуковая иллюстрация

Завершением блока станет театрализованная читка с звуковой иллюстрацией, которая поможет вам применить полученные знания на практике. Это мероприятие станет незабываемым опытом для всех участников.

О мастере курса

Валерия Созонова — театральный педагог и педагог по речи, автор социальных театральных практик и продюсер. Ее опыт и методики помогут вам раскрыть свой потенциал и научиться свободно и выразительно общаться.

Блок «Голос и тело» будет проходить с сентября по октябрь. Присоединяйтесь и развивайте свой голос вместе с нами!