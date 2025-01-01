Арт-кабаре СеЛяВи. Новогодний концерт

Арт-кабаре «СеЛяВи» в Gamma More

В арт-кабаре «СеЛяВи» состоится особенный концерт, наполненный новогодним настроением и незабываемыми подарками. Это самобытная группа, известная своими изысканными песнями, представит свои лучшие номера и новые композиции.

Программа концерта

На концерте будет исполнен новый сингл «Декабрь», а также песни со своего дебютного альбома. Зрителей ждут неожиданные интерпретации французских шлягеров и несколько свежих композиций, которые не оставят равнодушными любителей оригинальной музыки.

Творческий коллектив

Проект создан талантливой Еленой Харо, известной по работе над «Елисейскими полями». «СеЛяВи» привлекает аудиторию изящными музыкальными историями, цепляющими мелодиями и ироничными текстами.

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться театральной подачей, которая так полюбилась зрителям. Не упустите шанс окунуться в атмосферу творчества и драйва, представленную уникальной командой «СеЛяВи»!