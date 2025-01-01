Меню
Арт-кабаре СеЛяВи. Новогодний концерт
Билеты от 1000₽
12 декабря в «Gamma More» вновь выступит арт-кабаре «СеЛяВи» — самобытная группа с изысканными и ни на кого не похожими песнями. Это будет особенный концерт: с новогодним настроением и подарками. Группа представит свой новый сингл, который называется «Декабрь», а также песни со своего дебютного альбома, известные французские шлягеры в неожиданных вариантах и несколько новых песен, которые еще никто не слышал.

Арт-кабаре «СеЛяВи» — авторский проект, созданный зимой 2023 года лидером франкоязычного кабаре-бэнда «Елисейские поля» — Еленой Харо. Песни группы — это изящные музыкальные истории с цепляющими мелодиями и ироничными текстами на жизненные темы. Герои этих песен абстрактны, но при этом знакомы многим. Безупречная «дочка маминой подруги», грозная учительница математики, девушка, изнуряющая себя диетами и замирающая перед шкафом с платьями… Концерты «СеЛяВи» отличает также эффектная, театральная подача музыки и профессиональный состав музыкантов.

О концерте

Арт-кабаре «СеЛяВи» в Gamma More

В арт-кабаре «СеЛяВи» состоится особенный концерт, наполненный новогодним настроением и незабываемыми подарками. Это самобытная группа, известная своими изысканными песнями, представит свои лучшие номера и новые композиции.

Программа концерта

На концерте будет исполнен новый сингл «Декабрь», а также песни со своего дебютного альбома. Зрителей ждут неожиданные интерпретации французских шлягеров и несколько свежих композиций, которые не оставят равнодушными любителей оригинальной музыки.

Творческий коллектив

Проект создан талантливой Еленой Харо, известной по работе над «Елисейскими полями». «СеЛяВи» привлекает аудиторию изящными музыкальными историями, цепляющими мелодиями и ироничными текстами.

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться театральной подачей, которая так полюбилась зрителям. Не упустите шанс окунуться в атмосферу творчества и драйва, представленную уникальной командой «СеЛяВи»!

