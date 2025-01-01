Арт-кабаре СеЛяВи. Новогодний концерт

12 декабря в «Gamma More» вновь выступит арт-кабаре «СеЛяВи» — самобытная группа с изысканными и ни на кого не похожими песнями. Это будет особенный концерт: с новогодним настроением и подарками. Группа представит свой новый сингл, который называется «Декабрь», а также песни со своего дебютного альбома, известные французские шлягеры в неожиданных вариантах и несколько новых песен, которые еще никто не слышал.
Арт-кабаре «СеЛяВи» — авторский проект, созданный зимой 2023 года лидером франкоязычного кабаре-бэнда «Елисейские поля» — Еленой Харо. Песни группы — это изящные музыкальные истории с цепляющими мелодиями и ироничными текстами на жизненные темы. Герои этих песен абстрактны, но при этом знакомы многим. Безупречная «дочка маминой подруги», грозная учительница математики, девушка, изнуряющая себя диетами и замирающая перед шкафом с платьями… Концерты «СеЛяВи» отличает также эффектная, театральная подача музыки и профессиональный состав музыкантов.
