Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-Хеллоуин
Киноафиша Арт-Хеллоуин

Спектакль Арт-Хеллоуин

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О спектакле

Арт-Хеллоуин: волшебный праздник для детей в Галерее современного искусства

Приглашаем вас на увлекательное событие «Арт-Хеллоуин» в Галерее современного искусства. Здесь сказка Хэллоуина оживает в самом настоящем волшебном замке, полным огней, тыкв и таинственных силуэтов летучих мышей.

Что ждёт маленьких гостей?

Маленьких участников встретят добрые Ведьмочки-Художницы и Профессор Хэллоуин. Вместе они отправятся в захватывающее путешествие по миру весёлых испытаний. В программе:

  • подвижные игры
  • тайные квесты
  • аква-грим
  • сияющая бумажная дискотека

Ручная работа и творчество

Кульминацией вечера станет мастер-класс по живописи. Каждый ребёнок создаст свою собственную «хэллоуинскую» картину акрилом на холсте и заберёт её домой как памятный трофей этого волшебного события.

Полезная информация

Возраст участников: 6–10 лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Формат мероприятия камерный — не более 15 детей.

В стоимость билета входит:

  • аква-грим
  • участие в играх и мастер-классе
  • материалы для рисования
  • бумажная дискотека

Для родителей также потребуется билет, который включает чай и кофе. Обратите внимание, что детям необходимо иметь с собой сменную обувь.

Не упустите возможность подарить своему ребёнку незабываемый вечер, полный творчества и веселья!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше