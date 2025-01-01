Спектакль Арт-Хеллоуин

Арт-Хеллоуин: волшебный праздник для детей в Галерее современного искусства

Приглашаем вас на увлекательное событие «Арт-Хеллоуин» в Галерее современного искусства. Здесь сказка Хэллоуина оживает в самом настоящем волшебном замке, полным огней, тыкв и таинственных силуэтов летучих мышей.

Что ждёт маленьких гостей?

Маленьких участников встретят добрые Ведьмочки-Художницы и Профессор Хэллоуин. Вместе они отправятся в захватывающее путешествие по миру весёлых испытаний. В программе:

подвижные игры

тайные квесты

аква-грим

сияющая бумажная дискотека

Ручная работа и творчество

Кульминацией вечера станет мастер-класс по живописи. Каждый ребёнок создаст свою собственную «хэллоуинскую» картину акрилом на холсте и заберёт её домой как памятный трофей этого волшебного события.

Полезная информация

Возраст участников: 6–10 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Формат мероприятия камерный — не более 15 детей.

В стоимость билета входит:

аква-грим

участие в играх и мастер-классе

материалы для рисования

бумажная дискотека

Для родителей также потребуется билет, который включает чай и кофе. Обратите внимание, что детям необходимо иметь с собой сменную обувь.

Не упустите возможность подарить своему ребёнку незабываемый вечер, полный творчества и веселья!