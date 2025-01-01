Спектакль Арт-Хеллоуин

Приглашаем вас на увлекательное событие «Арт-Хеллоуин» в Галерее современного искусства. Здесь сказка Хэллоуина оживает в самом настоящем волшебном замке, полным огней, тыкв и таинственных силуэтов летучих мышей.
Маленьких участников встретят добрые Ведьмочки-Художницы и Профессор Хэллоуин. Вместе они отправятся в захватывающее путешествие по миру весёлых испытаний. В программе:
Кульминацией вечера станет мастер-класс по живописи. Каждый ребёнок создаст свою собственную «хэллоуинскую» картину акрилом на холсте и заберёт её домой как памятный трофей этого волшебного события.
Возраст участников: 6–10 лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Формат мероприятия камерный — не более 15 детей.
В стоимость билета входит:
Для родителей также потребуется билет, который включает чай и кофе. Обратите внимание, что детям необходимо иметь с собой сменную обувь.
Не упустите возможность подарить своему ребёнку незабываемый вечер, полный творчества и веселья!